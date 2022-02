W niemal 50 miejscach w Polsce rolnicy wyjechali dziś na drogi. Większość protestów zaczęła się około godziny 9 m.in. w Wielkopolsce, na Mazowszu, w woj. pomorskim, zachodniopomorskim, w Małopolsce, czy w woj. łódzkim. Jak powiedział lider AgroUnii Michał Kołodziejczak "mówimy głośno stop drożyźnie. Mówimy „nie” by spółki Skarbu Państwa dorabiały się na ciężkiej pracy Polaków".

Rolnicy domagają się spotkania z premierem / Marcin Bielecki / PAP

"Nawóz, energia, paliwo bez marży spółek państwowych. Wy nie musicie zarabiać. Już wystarczająco dużo nachapaliście się. Przestańcie kłamać, stop PiS-owskiej propagandzie" - mówił Michał Kołodziejczak.



Jego zdaniem, rolnicy zmuszeni są do wyjścia na drogi, bo polski rząd "nie radzi sobie z obecną sytuacją". Zapowiedział, że jeśli strajki nie przyniosą rezultatu 23 lutego rolnicy będą protestować w Warszawie.



Domagamy się spotkania z premierem Morawieckim. Rząd nie panuje nad sytuacją. Rozmowy z wicepremierem Kowalczykiem nie dały żadnych efektów - powiedział w poniedziałek - zapowiadając protest - lider AgroUnii. Stwierdził, że rolnicy chcą usłyszeć od rządzących, co się będzie działo z polskim rolnictwem w następnych miesiącach.

Rolnicy przygotowują się do protestu w Koszutach (woj. wielkopolskie) / Jakub Kaczmarczyk / PAP



Lider AgroUnii uważa, że mieszkańcy miast "będą musieli płacić horrendalne sumy za żywność" spowodowane inflacją i spadkiem produkcji żywności.



Michał Kołodziejczak zwrócił uwagę na problemy rolników: rosnące ceny nawozów, niekontrolowany przywóz żywności z zagranicy, niepewność związaną z Zielonym Ładem, brak uregulowania kwestii ubezpieczeń upraw i gospodarstw rolników i brak odpowiednich działań rządu w celu oddłużenia rolnictwa. Rolnicy nie będą umierać w ciszy - stwierdził lider AgroUnii.

Gdzie rolnicy protestują?

Na terenie województwa lubelskiego zaplanowano trzy protesty: w Biłgoraju, Łukowie i Lublinie.



W Lublinie rolnicy zebrali się około godz. 9 przy al. Witosa. Następnie z ciągnikami przejadą alejami Witosa, Tysiąclecia, przez rondo Dmowskiego i Aleją Solidarności do ronda Kuklińskiego. Na rondzie rolnicy zawrócą, alejami Tysiąclecia i Solidarności dodają w okolicę dworca PKS i zatrzymają się. Od godz. 10 do 13 odcinek od ul. Lubartowskiej do ronda Dmowskiego będzie całkowicie zablokowany.

W Małopolsce rolnicy pojawią się na odcinkach: Niepołomice- Igołomia Wawrzeńczyce- Nowe Brzesko- Koszyce- Brzesko- Bochnia-Kłaj- Niepołomice.



W Wielkopolsce rolnicy będą protestować w co najmniej 11 miejscach. To największy protest w Polsce. Wyjadą na drogi m.in. we Wrześni, Koszutach, Ostrowie Wielkopolskim, Nowym Dworze, czy w Lipnie.



Środowy protest rolników / Grzegorz Michałowski / PAP

Do całkowitej blokady trasy ma dojść na południu regionu na drodze S11, na dojeździe do S8 w okolicach Kępna. Rolnicy zamierzają tam blokować również rondo.



W pozostałych miejscach w Wielkopolsce zaplanowali spowalnianie ruchu przez przejazdy kolumn ciągników, które wyjadą m.in. na odcinki krajowej trasy numer 11 w okolicach Środy Wielkopolskiej, czy Jastrowia na północy regionu. Utrudnień trzeba spodziewać się także na krajowej trasie numer 12 w okolicach Gostynia oraz na krajowej trasie numer 10 szczególnie na odcinku między Kosztowem a Piłą.



W woj. kujawsko-pomorskim utrudnień spowodowanych przez protest należy spodziewać się m.in. w pobliżu Torunia, w Bydgoszczy, w miejscowości Jaksice, czy w Nowym Ciechocinku.