Ania odeszła w ciężkich czasach pandemii koronawirusa, niemniej jednak nie ona była przyczyną jej śmierci, lecz komplikacje po przebytej kilka lat temu operacji - przekazali bliscy zmarłej we wtorek posłanki Koalicji Obywatelskiej z Olsztyna Anny Wasilewskiej.

Anna Wasilewska / Tomasz Waszczuk / PAP

Wpis tej treści, podpisany przez męża z rodziną, zamieszczono na profilu posłanki w mediach społecznościowych. Podano w nim również, że Anna Wasilewska zmarła we wtorek 6 kwietnia o godz. 19:40.

"Chcielibyśmy wyrazić ogromną wdzięczność za wsparcie i otuchę jakie otrzymujemy. Słowa jakie do nas docierają na temat Ani napawają nas olbrzymią dumą. Jesteśmy wdzięczni, że żyła wśród nas" - napisali bliscy.



"Prosimy Was o modlitwę, ciepłe myśli i dobrą energię, którą Ania zawsze emanowała i której nam teraz tak bardzo brakuje" - czytamy we wpisie.



Jednocześnie bliscy zmarłej podziękowali personelowi szpitala MSWiA w Olsztynie za wsparcie, profesjonalną pomoc i opiekę. Zapowiedzieli, że niebawem opublikują informacje na temat pogrzebu.

Anna Wasilewska pierwszy raz dostała się do Sejmu w 2015 roku

Anna Wasilewska urodziła się w 1958 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ukończyła studia z zakresu technologii żywności na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, a także studium z zakresu pedagogiki specjalnej w Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Warszawie.



W latach 2007-2008 pełniła urząd wiceprezydenta Olsztyna, następnie w latach 2010-2015 zasiadała w zarządzie województwa warmińsko-mazurskiego.



W 2015 r. po raz pierwszy dostała się do Sejmu z listy PO, a cztery lata później z powodzeniem ubiegała się o reelekcję z listy Koalicji Obywatelskiej. Pracowała m.in. w komisji ds. petycji, komisji edukacji, nauki i młodzieży oraz komisji kultury i środków przekazu.

Kto zastąpi Annę Wasilewską w Sejmie?

W Sejmie Annę Wasilewską zastąpi prawdopodobnie samorządowiec, działaczka KO z Ełku Anna Wojciechowska.



Zgodnie z Kodeksem wyborczym, w przypadku śmierci posła pierwszeństwo do objęcia mandatu przysługuje kandydatowi, który na tej samej liście danego komitetu uzyskał najwyższy wynik spośród kandydatów, którzy nie dostali się do Sejmu. O pierwszeństwie objęcia mandatu zawiadamia marszałek Sejmu.



Wasilewska w 2019 r. dostała się do Sejmu startując z listy KO w Olsztynie (okręg nr 35). Zgodnie z danymi na stronie PKW, uzyskała wówczas trzeci wynik, czyli 10 tys. 982 głosy i wraz z Januszem Cichoniem (26 tys. 402 głosy) oraz Pawłem Papke (19 tys. 415 głosów) weszła do Sejmu.



Czwarty wynik - 7 tys. 391 uzyskała działaczka KO z Ełku, samorządowiec Anna Wojciechowska. Był to najwyższy wynik spośród kandydatów KO z okręgu nr 35, którzy nie dostali się do Sejmu. Oznacza to, że zgodnie z przepisami to Wojciechowska, jeśli wyrazi zgodę, może w ławach poselskich zastąpić Wasilewską.



Wojciechowska powiedziała PAP, że przyjmie mandat poselski.



Śmierć Anna Wasilewskiej jest dla nas bardzo trudna do przyjęcia. Przyjmę po niej mandat, bo po to stratowałam w wyborach, by brać udział w życiu politycznym. Robię to dla naszego regionu i naszych wyborców. To mój obowiązek - podkreśliła.