Mężczyzna podróżujący autobusem linii 15 w Bytomiu (Śląskie) nagle stracił przytomność i do tej pory jej nie odzyskał. Policja nie wie, kim jest. Funkcjonariusze opublikowali zdjęcie mężczyzny i apelują do mieszkańców o pomoc w ustaleniu jego tożsamości.

/ Policja w Bytomiu /

Jak informuje policja, 18 kwietnia około godziny 17:30 w autobusie linii numer 15 na trasie Zabrze Goethego – Bytom Dworzec doszło do niepokojącego incydentu. Jeden z pasażerów nagle zasłabł i stracił przytomność.

Pomimo upływu czasu, mężczyzna wciąż nie odzyskał świadomości, a jego tożsamość pozostaje nieznana.



Policja apeluje o pomoc

Bytomska policja prowadzi intensywne działania mające na celu ustalenie, kim jest nieprzytomny mężczyzna. Do tej pory nie zgłosiła się żadna osoba, która mogłaby pomóc w identyfikacji pasażera.

Funkcjonariusze zwracają się z apelem do wszystkich, którzy mogą posiadać jakiekolwiek informacje na temat tożsamości mężczyzny.



Szczegółowy rysopis

Policja opublikowała szczegółowy opis mężczyzny:

Wiek: około 30-40 lat

Wzrost: 175 centymetrów

Sylwetka: szczupła

Włosy: krótkie, ciemne

Charakterystyczny tatuaż na prawym ramieniu z napisem „OMERTA”

Ubrany był w czarną bluzę z kapturem, szare jeansowe spodnie oraz sportowe, czarno-białe buty

Funkcjonariusze podkreślają, że każda, nawet najmniejsza informacja, może pomóc w ustaleniu tożsamości mężczyzny.

Osoby, które mogą pomóc, proszone są o kontakt osobisty w Komendzie Miejskiej Policji w Bytomiu lub telefonicznie pod numerem 47 85 33 280.





