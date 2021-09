W ubiegłym tygodniu ujawniliśmy, że na liście punktów edukacyjnych polecanych na wycieczki szkolne w programie resortu oświaty "Poznaj Polskę" znajdują się błędy merytoryczne. Po nagłośnieniu tej sprawy listę usunięto. Nowy wykaz trafił już na rządową stronę, ale wciąż zawiera błędy.

Ministerstwo Edukacji i Nauki, pod kierownictwem Przemysława Czarnka, zachęca szkoły do udziału w przedsięwzięciu "Poznaj Polskę", w którym można otrzymać do 80 proc. dofinansowania do wycieczek.

W opisie projektu pod nazwą "Poznaj Polskę" czytamy: Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.



W ramach "Poznaj Polskę" dofinansowaniu podlegają wycieczki: jednodniowe, dwudniowe i trzydniowe. Ze środków pochodzących z dotacji mogą być finansowane tylko wydatki uwzględnione w kalkulacji kosztów wycieczki, w tym: koszty przejazdu, bilety wstępu, usługa przewodnicka, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie uczestników wyjazdu.

Błędy w "Poznaj Polskę"

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy , że w wykazie miejsc edukacyjnych polecanych na wycieczki szkolne są błędy merytoryczne. Np. zaznaczono, że we Fromborku znajduje się zamek, który fizycznie jest w Lidzbarku Warmińskim.

Po nagłośnieniu tej sprawy ministerstwo usunęło ze swojej strony pliki i zaczęło je poprawiać. Wczoraj, wraz z rozpoczęciem przyjmowania wniosków, na stronie pojawiła się nowa lista. Jest przede wszystkim krótsza, jednak wciąż zawiera błędy merytoryczne.

Zbudowane w latach 1912-1918 dwa równoległe mosty są jednymi z najokazalszych w Polsce, mają 36,5 m. wysokości i 180 m. długości. / Tomasz Waszczuk / PAP

W województwie warmińsko-mazurskim zaznaczono, że w Stańczykach znajdują się akwedukty. Jest to nieprawdą, są to mosty kolejowe. Przy Elblągu natomiast widnieje "kanał elbląski", którego nie ma w tym mieście, jest rzeka Elbląg.

Podobne błędy znajdują się też w innych regionach. Wciąż np. w województwie pomorskim widnieje "ORP Dar Pomorza", który okrętem nie jest.

Przewodnicy turystyczni mają też uwagi do oznaczeń grup wiekowych. Przy każdej pozycji z listy jest zaznaczone, czy nadaje się ona na wycieczkę dla klas 1-3, 4-8 szkół podstawowych, czy dla klas ponadpodstawowych. Są tam jednak pewne nieścisłości. Np. Muzeum Armii Krajowej w Krakowie jest zaznaczone, że nie nadaje się dla klas 1-3, ale już przy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku nie ma takiej uwagi.



Nabór wniosków ruszył 6 września 2021 r. i jest prowadzony do 30 września 2021 r. lub do wyczerpania środków finansowych - decyduje data złożenia wniosku o dofinansowanie wycieczki. Na finansowanie przedsięwzięcia w 2021 r. przewidziana jest łączna kwota 15 mln zł.