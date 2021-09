Ministerstwo Edukacji i Nauki, pod kierownictwem Przemysława Czarnka, zachęca szkoły do udziału w przedsięwzięciu "Poznaj Polskę", w którym można otrzymać do 80 proc. dofinansowania do wycieczek. W wykazie punktów edukacyjnych polecanych do odwiedzenia są błędy merytoryczne. Na przykład zaznaczono, że we Fromborku znajduje się zamek, który fizycznie jest w Lidzbarku Warmińskim.

