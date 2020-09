Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję, że rekonstrukcja rządu nastąpi w przyszłym tygodniu - poinformował rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Dziś Andrzej Duda spotkał się z premierem Mateuszem Morawieckim w sprawie zmian w składzie Rady Ministrów.

Mateusz Morawiecki / Radek Pietruszka / PAP

"Zakończyło się spotkanie Prezydenta RP @AndrzejDuda z Premierem RP @MorawieckiM ws rekonstrukcji Rządu. Omówiono szczegółowo propozycje zmian w składzie Rady Ministrów. Prezydent podjął decyzję, że rekonstrukcja nastąpi w przyszłym tygodniu" - napisał Spychalski na Twitterze.

Z kolei rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że premier przedstawi o godz. 15 informację na temat planowanych zmian w składzie Rady Ministrów.

W sobotę liderzy Zjednoczonej Prawicy - prezes PiS Jarosław Kaczyński, szef Porozumienia Jarosław Gowin oraz szef Solidarnej Polski - podpisali nową umowę koalicyjną.

Skład nowego rządu został ostatecznie zaakceptowany, choć żadnych konkretów nie podano. Oficjalnie wciąż więc nie wiadomo, kto znajdzie się w nowym gabinecie Mateusza Morawieckiego.

Nowy skład rządu Mateusza Morawieckiego - nieoficjalne ustalenia RMF FM

Reporterzy RMF FM we wtorek ujawnili, jak będzie wyglądał skład nowego rządu Mateusza Morawieckiego. Według naszych informacji, będzie w nim czterech wicepremierów: Jarosław Kaczyński, Jarosław Gowin, Piotr Gliński i Jacek Sasin.

Zlikwidowane zostanie Ministerstwo Sportu - będzie ono połączone z resortem kultury. Kierował nim będzie - tak jak do tej pory - Piotr Gliński.



Do rządu wraca lider Porozumienia Jarosław Gowin. Ma on pokierować resortem rozwoju, pracy i turystyki.



Resorty środowiska i klimatu mają zostać połączone w jedno ministerstwo - według naszych informacji, pokieruje nim Michał Kurtyka.



Kolejna uzgodniona zmiana dotyczy resortu rolnictwa. Jak ustaliliśmy, Jana Krzysztofa Ardanowskiego zastąpi w nim Grzegorz Puda.



W ramach zmniejszania liczby ministerstw, połączone zostaną resorty edukacji i nauki. Dziennikarze RMF FM ustalili, że kompetencje Dariusza Piontkowskiego i Wojciecha Murdzka przejmie poseł PiS Przemysław Czarnek.

Rozrasta się kancelaria premiera

Po rekonstrukcji gabinet Mateusza Morawieckiego będzie mniejszy, ale żeby zrekompensować mniejszym koalicjantom utratę stanowisk ministrów, rozrośnie się kancelaria premiera. Porozumienie i Solidarna Polska mają w niej otrzymać dodatkowe funkcje. Jak usłyszał nieoficjalnie dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, jest to poważnym kłopotem dla jej urzędników, bo muszą szybko wymyślić, czym mieliby się ci dodatkowi ministrowie zajmować.

Mowa o Michale Cieślaku z Porozumienia i Michale Wosiu z Solidarnej Polski - obaj mają trafić do kancelarii, gdzie już dziś jest ośmiu sekretarzy stanu do spraw różnych. Cieślak wstępnie ma się więc zająć "kontaktami z samorządami"- takiej funkcji dotąd nie było, na dodatek trochę wchodzi w paradę komisji wspólnej rządu i samorządu. Były minister środowiska i wiceminister sprawiedliwości Michał Woś chętnie zająłby się sprawami obywatelskimi i - cokolwiek to znaczy - tożsamości europejskiej. Według nieoficjalnych doniesień skończy się jednak na przejęciu funkcji pełnomocnika ds. społeczeństwa obywatelskiego od Adama Lipińskiego, który odchodzi do NBP.

Po przejęciu przez kancelarię premiera likwidowanego resortu cyfryzacji ma w niej też pracować jego dotychczasowy szef Marek Zagórski. Po rekonstrukcji liczba ministrów w kancelarii zatem niemal sięgnie liczby osobnych ministerstw.