Anna Krupka zaliczana niegdyś to tzw. aniołków Jarosława Kaczyńskiego ma nadzorować sport po rekonstrukcji rządu - dowiedział się Onet. Formalnie będzie zastępczynią wicepremiera Piotra Glińskiego w poszerzonym ministerstwie kultury. Premier Morawiecki o zmianach w rządzie ma poinformować po południu - ustalił nasz reporter RMF FM.

Skład nowego rządu został ostatecznie zaakceptowany, choć żadnych konkretów nie podano. Oficjalnie wciąż więc nie wiadomo, kto znajdzie się w nowym gabinecie Mateusza Morawieckiego. Premier ma ujawnić nazwiska na popołudniowej konferencji prasowej - dowiedział się dziennikarz RMF FM Patryk Michalski.



Reporterzy RMF FM nieoficjalnie ustalili, że wejdą do niego m.in. Grzegorz Puda i Przemysław Czarnek, a nazwy niektórych resortów (w sumie ma być ich 14) zostaną zmodyfikowane ze względu na nowy podział kompetencji. Sport trafi pod skrzydła wicepremiera Piotra Glińskiego. A ten - jak dowiaduje się Onet - dostanie "sportowego" zastępcę. Ma to być Anna Krupka, obecna wiceminister sportu. To ona wraz z sześcioma partyjnymi koleżankami była twarzą kampanii Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych z 2011 roku. Młode działaczki miały być tajną bronią ówczesnej największej partii opozycyjnej, ocieplając wizerunek jej prezesa.

Bilbordy z ich zdjęciami zawisły w całej Polsce. PiS jednak wybory przegrało, a "aniołki Kaczyńskiego" nie dostały się do Sejmu. Jak pisze portal, w 2018 roku pojawiały się nieoficjalne informacje, iż Krupka zabiega o fotel marszałka województwa świętokrzyskiego. Nic z tego nie wyszło. Trafiła za to do Ministerstwa Sportu jako zastępczyni Witolda Bańki.

Źródła Onetu zarówno w PiS, jak i w środowisku sportowym potwierdzają, że teraz to właśnie działaczka PiS weźmie odpowiedzialność za sport, choć nadal jedynie pełniąc rolę wiceministra w resorcie Piotra Glińskiego.





Nowy skład rządu Mateusza Morawieckiego - nieoficjalne ustalenia RMF FM

Reporterzy RMF FM we wtorek ujawnili, jak będzie wyglądał skład nowego rządu Mateusza Morawieckiego. Według naszych informacji, będzie w nim czterech wicepremierów: Jarosław Kaczyński, Jarosław Gowin, Piotr Gliński i Jacek Sasin.



Zlikwidowane zostanie Ministerstwo Sportu - będzie ono połączone z resortem kultury. Kierował nim będzie - tak jak do tej pory - Piotr Gliński.



Do rządu wraca lider Porozumienia Jarosław Gowin. Ma on pokierować resortem rozwoju, pracy i turystyki.



Resorty środowiska i klimatu mają zostać połączone w jedno ministerstwo - według naszych informacji, pokieruje nim Michał Kurtyka.



Kolejna uzgodniona zmiana dotyczy resortu rolnictwa. Jak ustaliliśmy, Jana Krzysztofa Ardanowskiego zastąpi w nim Grzegorz Puda.



W ramach zmniejszania liczby ministerstw, połączone zostaną resorty edukacji i nauki. Dziennikarze RMF FM ustalili, że kompetencje Dariusza Piontkowskiego i Wojciecha Murdzka przejmie poseł PiS Przemysław Czarnek.





Tak według nieoficjalnych informacji RMF FM będzie wyglądał nowy skład rządu /RMF FM



Według naszych ustaleń, z rządu do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ma odejść Michał Woś. Na nowym stanowisku ma odpowiadać za sprawy obywatelskie.