Prezydentowi Andrzejowi Dudzie ufa 51 proc. badanych; premierowi Mateuszowi Morawieckiemu 44 proc., a liderowi Polski 2050 Szymonowi Hołowni - 40 proc. - wynika z sondażu CBOS. W rankingu nieufności na pierwszym miejscu znalazł się szef PO Donald Tusk (53 proc.), drugi jest prezes PiS Jarosław Kaczyński (50 proc.).

Andrzej Duda / Radek Pietruszka / PAP

W październiku liderem rankingu zaufania pozostaje prezydent Andrzej Duda, któremu ufa 51 proc. badanych (bez zmian w stosunku do wrześniowego badania).



Drugie miejsce w tym rankingu zajął premier Mateusz Morawiecki, zaufanie wobec którego zadeklarowało 44 proc. (wzrost o 1 punkt proc.), a trzecie - lider Polski 2050 Szymon Hołownia, któremu ufa 40 proc. badanych (mniej o 3 punkty proc.).



Czwarte miejsce w rankingu zaufania zajął Jarosław Kaczyński, do którego zaufanie deklaruje 36 proc. badanych (wzrost o 3 punkty proc.), na kolejnym miejscu znaleźli się ex aequo z wynikiem 34 proc. zaufania: szef MON Mariusz Błaszczak (nie był uwzględniony w sondażu z poprzedniego miesiąca), prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (spadek o 5 punktów proc.), szef resortu sprawiedliwości Zbigniew Ziobro (wzrost o 2 punkty proc.).

Spadek zaufania do lidera PSL

Dalsze miejsca zajęli: lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, do którego zaufanie deklaruje 32 proc. ankietowanych (spadek o 5 punktów proc.), a także minister zdrowia Adam Niedzielski również z wynikiem 32 (wzrost o 2 punkty proc). Marszałek Sejmu Elżbieta Witek oraz lider Kukiz'15 Paweł Kukiz zajęli kolejne miejsce z wynikiem po 29 proc. deklarujących zaufanie (odpowiednio wzrost o 2 punkty proc. oraz wzrost o 3 punkty proc.). Wicepremierowi, ministrowi kultury Piotrowi Glińskiemu oraz liderowi Konfederacji Krzysztofowi Bosakowi, a także liderowi PO Donaldowi Tuskowi ufa po 26 proc. respondentów (odpowiednio: wzrost o 3 punkty proc, spadek o 1 pkt. proc. spadek o 4 pkt. proc. względem poprzedniego badania).



Po 22 proc. badanych ufa szefowi MSWiA Mariuszowi Kamińskiemu (wzrost o 1 punkt proc.), marszałkowi Senatu Tomaszowi Grodzkiemu (spadek o 5 punktów proc.), wicepremierowi i ministrowi aktywów państwowych Jackowi Sasinowi (wzrost o 3 punkty proc.), oraz liderowi Porozumienia Jarosławowi Gowinowi (wzrost o 1 punkt proc). Ostatnie trzy miejsca w rankingu zajęli: szef KPRM Michał Dworczyk, któremu ufa 21 proc. badanych (bez zmian od poprzedniego badania), lider klubu KO Borys Budka z zaufaniem 17 proc. respondentów oraz lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty z zaufaniem 14 proc. badanych. Zarówno Budka, jak i Czarzasty odnotowali spadek zaufania o 6 pkt. proc. względem ostatniego badania.

Tusk na czele rankingu nieufności

Z kolei w rankingu nieufności na pierwszym miejsce znalazł się Donald Tusk, do którego brak zaufania deklaruje 53 proc. badanych (wzrost o 1 punkt proc. od poprzedniego badania). Na drugim miejscu znalazł się lider PiS Jarosław Kaczyński, któremu nie ufa 50 proc. ankietowanych (mniej o 3 punkty proc.). Trzecie miejsce zajął Zbigniew Ziobro, któremu nie ufa 46 proc. ankietowanych (spadek o 1 punkt proc.). Dalej ex aequo uplasowali się: Rafał Trzaskowski, Borys Budka oraz Paweł Kukiz z wynikiem po 44 proc. deklaracji nieufności badanych (odpowiednio wzrost o 3 punkty proc., wzrost o 4 punkty proc. oraz spadek o 4 punkty proc.).



Następne miejsca w rankingu nieufności zajęli: premier Morawiecki oraz Jarosław Gowin, którzy uzyskali po 41 proc. deklaracji nieufności (odpowiednio: spadek o 2 punkty proc. oraz spadek o 1 pkt. proc.); Jackowi Sasinowi nie ufa 40 proc. badanych (spadek o 3 punkty proc.), a prezydentowi Dudzie i Tomaszowi Grodzkiemu po 37 proc. (odpowiednio: bez zmian oraz wzrost o 5 punktów proc.). Nieufność w stosunku do Włodzimierza Czarzastego zadeklarowało 32 proc. ankietowanych (wzrost o 4 punkty proc.), a Mariusza Kamińskiego i Krzysztofa Bosaka - po 31 proc (odpowiednio wzrost o 2 punkty proc. oraz bez zmian względem poprzedniego badania).



Po 30 proc. badanych nie ufa marszałek Witek (spadek o 4 punkty proc.), Mariuszowi Błaszczakowi (nie był uwzględniony w poprzednim sondażu) oraz Szymonowi Hołowni (spadek o 1 pkt proc.). Adamowi Niedzielskiemu nie ufa 28 proc. badanych (wzrost o 2 punkty proc.), Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi - 27 proc. (wzrost o 3 punkty proc.), Piotrowi Glińskiemu - 25 proc. (spadek o 1 punkt proc.), a Michałowi Dworczykowi - 23 proc. (spadek o 2 punkty proc).