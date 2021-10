"To mój ostatni dzień w ministerstwie klimatu i środowiska" - powiedział minister Michał Kurtyka i potwierdził, że żegna się z rządem. Dziś o godzinie 17 dojdzie do rekonstrukcji gabinetu Mateusza Morawieckiego.

Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka i główny geolog kraju Piotr Dziadzio / Rafał Guz / PAP

Kurtyka na wtorkowej konferencji prasowej podsumował swoją dwuletnie szefowanie najpierw Ministerstwem Klimatu, a później Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Tłumacząc swoje odejście zasłaniał się rodziną, która - jak mówi - była poszkodowana podczas jego pracy dla rządu. Pytany o to, czy sam poprosił o zmianę, unikał odpowiedzi.

Podczas konferencji prasowej Michał Kurtyka przez 40 minut wymieniał swoje sukcesy i programy, które "poprawią życie Polaków i łączą ekologię z ekonomią". Podawał przykłady programu Czyste powietrze i gotowy plan budowy sześciu siłowni jądrowych.

Minister pytany o wysokie ceny prądu odpowiedział, że zostawia ustawę osłonową. Mówimy o wsparciu rzędu kilkuset złotych rocznie. Rodzina 2+2 to jest nawet do 700 zł rocznie, a maksymalne progi tego wsparcia to jest ponad 800 zł - zaznaczył. Warto jednak dodać, że o wsparcie mogą się starać wyłącznie najubożsi m.in. pobierający zasiłki.

Michał Kurtyka zostawia też nierozwiązany spór z Czechami o kopalnię Turów. Pytany o tę kwestię stwierdził, że teraz to ministrowie Jacek Sasin, Zbigniew Rau i Konrad Szymański zdecydują, czy wracać do rozmów z Czechami.

Zgodnie z doniesieniami medialnymi Kurtykę na stanowisku szefa resortu klimatu i środowiska ma zastąpić Anna Moskwa.

Wiceminister energii, pełnomocnik prezydenta

Od stycznia 2016 r. Kurtyka pełnił funkcje wiceministra energii. Odpowiadał za rozwój technologiczny oraz wprowadzanie innowacji do sektora energii, realizację polityki klimatycznej i energetycznej w sektorze paliwowo-gazowym. Do jego obowiązków należało również nadzorowanie udziału państwa w największych polskich przedsiębiorstwach energetycznych w sektorze naftowym i gazowym, takich jak Orlen, Lotos i PGNiG. Był pomysłodawcą "Planu Rozwoju Elektromobilności".

W kwietniu 2018 r. został powołany na stanowisko Pełnomocnika ds. Prezydencji COP 24., w grudniu 2018 r. przewodniczył negocjacjom podczas Szczytu Klimatycznego COP24 w Katowicach, w ramach którego przyjęty został Katowicki Pakiet Klimatyczny, określający wytyczne do działania i operacjonalizacji Porozumienia paryskiego.

Od lipca 2018 r. pełnił funkcję wiceministra w Ministerstwie Środowiska, a 15 lipca 2019 r. został powołany na stanowisko ministra w nowo utworzonym Ministerstwie Klimatu, przekształconym później w Ministerstwo Klimatu i Środowiska.