Rząd zainwestuje w Rafako, by utrzymać to miejsce, przekształcając je równocześnie w zakład produkcji zbrojeniowej. Informacje przekazał we wtorek premier Donald Tusk, dodając, że podobnych zakładów jak te należące do Rafako jest bez liku.

Donald Tusk / Zbigniew Meissner / PAP Spółka Rafako to wykonawca bloków energetycznych i producent urządzeń dla energetyki, która w grudniu ub.r. ogłosiła upadłość. Jest jednym z największych pracodawców w regionie raciborskim. Okazało się, że kontynuacja produkcji, z jakiej Rafako słynęło, jest niemożliwa - mówił premier, ale zaznaczył, że istnieje wystarczająco dużo funduszy polskich i europejskich, które mogą zostać przeznaczone na produkcję zbrojeniową. Tusk zaznaczył, że zamknięte zakłady Rafako staną się częścią polskiej bazy przemysłu zbrojeniowego. Rafako - zdecydowaliśmy o zainwestowaniu tam pewnych pieniędzy, by utrzymać to miejsce - powiedział szef rządu. Donald Tusk oświadczył, że na Śląsku takich miejsc, które można przekształcić produkcję na odpowiadającą zbrojeniówce "jest bez liku". Będziemy szukać uproszczonych procedur, tak jak miało to miejsce w przypadku Huty Częstochowa - zadeklarował premier. W październiku 2024 r. ogłoszona została upadłość spółki Liberty Częstochowa właściciela Huty Częstochowa. W lutym b.r. została ona wpisana na listę spółek strategicznych i będzie objęta ochroną państwa. Zobacz również: Odtworzyli Bursztynową Komnatę. Zobaczymy ją pod koniec kwietnia

Sikorski wręczył pierwszą nominację ambasadorską

Alarm w szkole na Mazowszu. 24 uczniów nagle zasłabło

Michał Kołodziejczak gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM