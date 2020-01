PSL-Kukiz’15 chce zlikwidowania abonamentu RTV. Zgodnie ze złożonym w Sejmie projektem ustawy - abonament miałby zostać zastąpiony finansowaniem ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W uzasadnieniu projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji oraz uchyleniu ustawy o opłatach abonamentowych posłowie PSL-Kukiz15 podkreślają, że celem projektu jest likwidacja powszechnego obowiązku uiszczania opłaty radiowo-telewizyjnej na rzecz zapewnienia stabilnego finansowania z budżetu państwa ze środków ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego.



Zgodnie ze złożonym projektem telewizja ma być finansowana z subwencji z budżetu państwa w wysokości 750 mln zł, środków pochodzących z praw do audycji, reklam i audycji sponsorowanych, dobrowolnych wpłat osób fizycznych oraz innych źródeł.



W projekcie nowelizacji ustawy przypomniano, że opłata od osób fizycznych pobierana jest obecnie w Polsce w oparciu o deklaracje abonentów składane u operatora, tj. w oddziale Poczty Polskiej. "Jeżeli dana osoba nie złoży takiej deklaracji powstaje domniemanie, że nie posiada ona odbiornika radiowego ani telewizyjnego oraz że nie jest zobowiązana do wnoszenia opłat abonamentowych" - czytamy.

Tylko 8 proc. gospodarstw domowych płaci abonament

Jak podkreślono, według Narodowego Spisu Powszechnego w Polsce jest ok. 13,5 miliona gospodarstw domowych, a zgodnie z danymi GUS - w 98 proc. gospodarstw domowych znajduje się odbiornik telewizyjny. "Ze względu na brak skutecznych narzędzi prawnych niemożliwa jest weryfikacja stanu posiadania odbiorników radiowych lub telewizyjnych" - zaznaczono w projekcie.



Jak dodano, według Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w 2015 r. spośród 13,5 mln gospodarstw domowych mniej więcej połowa miała zarejestrowane odbiorniki, z czego ponad 47 proc. gospodarstw było zwolnionych z opłat abonamentowych. Wśród pozostałych abonament opłaciła do końca ubiegłego roku niespełna jedna trzecia (30 proc.), co stanowi ok. 16 proc. mających zarejestrowane odbiorniki, czyli 8 proc. ogółu gospodarstw domowych w Polsce.



Posłowie PSL-Kukiz15 podkreślają w projekcie, że sytuacja mediów publicznych budzi ogromne zaniepokojenie projektodawców, gdyż instytucja z tak długą historią zastała włączona do "obozu władzy". "Odbiorcy telewizji podzielają powyższy punkt widzenia o czym najlepiej świadczy poziom oglądalności. Sytuacja ekonomiczna nie może pozostać oderwana od bogatego dorobku publicznego nadawcy. Wnioskodawcy proponują likwidację obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej na rzecz stabilnego finansowania z budżetu państwa. Poziom subwencji został określony na poziomie środków przekazanych w 2015 r. z pobranych opłat abonamentowych" - czytamy w projekcie.

Ranking wolności prasy: Polska między Mauritiusem a Gruzją

"Negatywna działalność ustawodawcy wpłynęła na jakość i rzetelność mediów publicznych. W rankingu wolności prasy (opublikowanym w maju 2016 r.) Polska zajęła 47 miejsce - spadła o 29 pozycji. Był to największy spadek w całym zestawieniu liczącym 180 państw. (...) W 2019 roku pozycja Polski została po raz kolejny obniżona do 59 pozycji pomiędzy Mauritiusem, a Gruzją w grupie państw, w których występują wyraźne problemy z poszanowaniem wolności prasy" - podkreślono.



Ponadto posłowie PSL-Kukiz15 proponują, aby osoby wobec których toczy się postępowanie egzekucyjne o należności w płatności zaległych opłat abonamentowych wszczęte i prowadzone na podstawie ustawy o opłatach abonamentowych zostały umorzone z urzędu. "Umorzenie postępowań egzekucyjnych wynika z wadliwej zmiany przepisów dotyczących obowiązku wnoszenia opłat radiowo-telewizyjnych" - przekonują.