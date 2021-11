​Policjanci z komendy na warszawskiej Ochocie zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy w okolicy Dworca Zachodniego grozili mężczyźnie nożem, po czym go okradli. Obaj zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Do zdarzenia doszło toalecie publicznej w rejonie Dworca Zachodniego w Warszawie. Do pokrzywdzonego podeszło dwóch mężczyzn. Jeden z nich przystawił mu nóż do brzucha i zażądał pieniędzy. Mężczyzna oddał napastnikom wszystko, co miał przy sobie, czyli 2 tysiące złotych.

Jak poinformował Karol Cebula z komendy na warszawskiej Ochocie, sprawą zajęli się funkcjonariusze zajmujący się przestępstwami przeciwko życiu i zdrowiu. Policjancie wspólnie z okradzionym mężczyzną stworzyli rysopisy złodziei.

Kryminalni, znając wygląd sprawców, ustalili również miejsca, w których mogą przebywać. Podczas sprawdzania przejścia podziemnego w okolicy Dworca Zachodniego zauważyli dwóch wytypowanych wcześniej mężczyzn - zaznaczył policjant.



Policjanci zatrzymali 33-latka oraz 29-latka. Po przewiezieniu mężczyzn na komendę u starszego znaleziono marihuanę.



Obaj mężczyźni zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie postawiono im zarzut rozboju przy użyciu niebezpiecznego narzędzia. Dodatkowo 33-latek odpowie jeszcze za posiadanie narkotyków - dodał.



Decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.