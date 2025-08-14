Zarzuty, za które grozi dożywocie, usłyszał 17-letni obywatel Ukrainy za niszczenie w Polsce miejsc pamięci ofiar Rzezi Wołyńskiej. Trwa posiedzenie aresztowe wobec Ilii K. - zatrzymanego przez wrocławskich policjantów.

Pomnik Ofiar Rzezi Wołyńskiej w Domostawie, który został zdewastowany przez 17-latka z Ukrainy / Darek Delmanowicz / PAP

Zarzuty, jakie usłyszał nastolatek, dotyczą dokonywania dywersji, sabotażu i przestępstw o charakterze terrorystycznym. Tych czynów miał się dopuścić w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, działającej na zlecenie obcego wywiadu. Grozi za to minimum 10 lat więzienia.

Co zarzuca się 17-latkowi z Ukrainy?

Akty sabotażu polegały na zniszczeniu m.in. Pomnika Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Pomnika-mauzoleum pomordowanej ludności polskiej na Kresach Płd.-Wsch. przez OUN i UPA. 17-latek miał na nich umieszczać napisy "Sława UPA" oraz malować flagi w barwach czerwono-czarnych, symbolizujących Ukraińską Powstańczą Armię. Działania te prowadził w Warszawie, we Wrocławiu, a także w miejscowości Domostawa. Według śledczych chodziło o wywołanie w Polsce niepokojów społecznych.

Zarzuty, za które grozi dożywocie, usłyszał 17-letni obywatel Ukrainy za niszczenie w Polsce miejsc pamięci ofiar Rzezi Wołyńskiej (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Co wiadomo o nastolatku?

Wiadomo, że 17-latek przyjechał do Polski wraz z rodzicami po napaści Rosji na Ukrainę. Został zatrzymany we Wrocławiu. Trwa ustalanie osób, które go zwerbowały.