Podczas wizyty Andrzeja Dudy w Oświęcimiu doszło do wypadku z udziałem prezydenckiej kolumny. Słowacki sąd podjął decyzję w sprawie innego niebezpiecznego zdarzenia drogowego - aresztowano jednego z trzech polskich kierowców, którzy ścigali się w okolicach Dolnego Kubina. Z kolei sąd w Amsterdamie wstrzymał ekstradycję trzech Polaków ze względu na praworządność. Czwartek to też dzień, w którym dotarły do nas informacje o napadzie na napastnika reprezentacji Polski Arkadiusza Milika. Powody do zmartwień mogą mieć również kibice, którzy liczyli na to, że podczas meczu Ligi Narodów pomiędzy Polską i Portugalią zobaczą w akcji Cristiano Ronaldo. Zawodnik nie został powołany na mecz. Przed Sejm dotarły głodujące pielęgniarki. Oto informacje, którymi żyła Polska i świat w czwartek. Najważniejsze informacje dnia zebraliśmy dla Was w naszym zestawieniu!

