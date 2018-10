Są nowe pytania prejudycjalne Sądu Najwyższego do Trybunału Sprawiedliwości Unii. Jak ustalił dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, Sąd Najwyższy skierował do Luksemburga kolejne pytania, identyczne z tymi, które zadał na początku sierpnia. Tym razem, w związku z wycofaniem przez ZUS skargi, na której były oparte - dotyczą innej, ale podobnej sprawy. Sąd Najwyższy wnosi do TSUE o rozpatrzenie pytań w trybie przyspieszonym i w połączeniu z poprzednią sprawą.

Sąd Najwyższy skierował do Luksemburga nowe pytania prejudycjalne / Leszek Szymański / PAP

Pod koniec września korespondentka RMF FM w Brukseli informowała, że Polska ma czas do 20 listopada na zgłoszenie pisemnych uwag w tej sprawie.



Nie można wykluczyć że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozpatrzy sprawę pytań prejudycjalnych wysłanych przez Sąd Najwyższy w sierpniu, najwcześniej w lutym przyszłego roku.



Na początku sierpnia Sąd Najwyższy wystosował do Trybunału Sprawiedliwości UE pięć pytań prejudycjalnych dot. zasady niezależności sądów i niezawisłości sądów jako zasad prawa unijnego oraz unijnego zakazu dyskryminacji ze względu na wiek.



ZUS wycofał zażalenie, na kanwie którego SN wystosował pytania prejudycjalne Zakład Ubezpieczeń Społecznych wycofał zażalenie, na kanwie którego Sąd Najwyższy skierował pięć pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości UE i zawiesił stosowanie niektórych przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym - przekazał rzecznik prasowy ZUS Wojciech Andrusiewicz. czytaj więcej

SN postanowił też - na podstawie m.in. przepisów art. 755 Kodeksu postępowania cywilnego - zawiesić stosowanie przepisów trzech artykułów ustawy o SN dotyczących przechodzenia w stan spoczynku sędziów SN, którzy ukończyli 65. rok życia.

Postanowienie SN zostało wydane w kontekście rozpoznawanej sprawy odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.



Według sierpniowej wypowiedzi rzecznika SN sędziego Michała Laskowskiego sprawa "dotyczyła obowiązku opłacania składek ubezpieczeń społecznych w sytuacji kiedy Polak ma firmę w Czechach albo na Słowacji".



Skład trzech sędziów - jak przekazał rzecznik SN - "nabrał wątpliwości co, do tego jak powinno to zostać rozstrzygnięte i zgodnie z procedurą przekazał te kwestie do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów SN".



W powiększonym składzie orzekającym znalazł się jeden sędzia, który przekroczył już 65 rok życia i co do którego trwa procedura związana z przeniesieniem go w stan spoczynku lub ewentualnym umożliwianiem mu dalszego orzekania.



Na tle kwestii, związanej z możliwością orzekania przez tego sędziego, Sąd Najwyższy zadał pytania Trybunałowi Sprawiedliwości UE - tłumaczył w sierpniu rzecznik SN.



