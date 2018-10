​Sąd w Amsterdamie wstrzymał ekstradycję trzech Polaków ze względu na praworządność. Holendrzy pytają o niezależność sądów w Polsce. Chcą się dowiedzieć, czy zatrzymani mogą liczyć na sprawiedliwy proces w naszym kraju.

Zdj. ilustracyjne / McPHOTOs / PAP/EPA

Pytania sąd w Amsterdamie skierował do sądów w Poznaniu, Warszawie i Gliwicach, gdyż to one wystąpiły z wnioskami o ekstradycję zatrzymanych Polaków. Jeden z mężczyzn jest podejrzany o handel narkotykami.

Sąd holenderski powołuje się w tej sprawie na orzeczenie unijnego trybunału w sprawie Artura C. - irlandzka sędzia Aileen Donnelly przed przekazaniem mężczyzny do naszego kraju miała wątpliwości co do niezawisłości sądów w Polsce.

25 lipca TSUE wydał wyrok stwierdzający, że rozważający wydanieinnemu krajowi poszukiwanego listem gończym sąd musi wstrzymać się od jego wykonania, jeśli uzna, że dana osoba mogłaby po ekstradycji być narażona na ryzyko naruszenia prawa podstawowego do niezawisłego sądu.

W ostatnich dniach do Sądu Okręgowego w Rzeszowie również wpłynęło pismo. Tym razem hiszpański Centralny Sąd Śledczy pytał o niezależność, nieusuwalność i zasady możliwej odpowiedzialności dyscyplinarnej jego sędziów. Od odpowiedzi na te pytania madrycki sąd uzależnia decyzję o wydaniu Polsce poszukiwanego listem gończym obywatela Hiszpanii.