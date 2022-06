Jutro o godzinie 11.14 zacznie się astronomiczne lato. Będzie to najdłuższy dzień w roku. Poprzedzi go najkrótsza noc w roku - nazywana Nocą Kupały.

Dokładny moment początku astronomicznego lata następuje w chwili tzw. przesilenia letniego i ta pora roku trwa do równonocy jesiennej. W pierwszym dniu lata Słońce będzie górować w zenicie nad zwrotnikiem Raka. Koniec lata i początek jesieni przypadnie 23 września o godzinie 3.04.

Ile godzin potrwa najbliższa noc?

Przesilenie letnie to także okres najdłuższych dni i najkrótszych nocy. Przy czym długość dnia i nocy jest różna w zależności od tego, w jakiej części Polski się znajdujemy. W najdalej wysuniętych na północ fragmentach naszego kraju najdłuższy dzień roku potrwa 17 godzin i 15 minut, w centrum około 16 godzin i 45 minut, a na południowych skrajach Polski jedynie 16 godzin i 12 minut. Pozostała część doby to odpowiednio krótka noc.



W najkrótsze noce na północnych krańcach Polski Słońce chowa się zaledwie na około 12 stopni pod horyzontem, a to oznacza, że niewiele brakuje do tzw. białych nocy, znanych z krajów położonych bliżej bieguna północnego, takich jak Norwegia czy Islandia.

Noc Kupały - święto ognia i płodności

Dawni Słowianie świetując przesilenie letnie obchodzili Noc Kupały, która w zależności od regionu nazywana jest także sobótką, palinocką czy kupalnocką. To święto ognia, wody, urodzaju, płodności, radości i miłości.

Z Nocą Kupały wiążą się różne obrzędy i zwyczaje. Miały one zapewnić zdrowie i urodzaj. Wśród najważniejszych obrzędów były wianki. Panny plotły je z kwiatów i magicznych ziół, wpinały w nie płonące łuczywo i w zbiorowej ceremonii ze śpiewem i tańcem puszczały je w wodę. Czekali na nie chłopcy, którzy próbowali je wyłapywać. Każdy, któremu się to udało, wracał do świętującej gromady, by zidentyfikować właścicielkę wyłowionej zdobyczy. W ten sposób dobrani młodzi mogli kojarzyć się w pary bez obrazy obyczaju, nie narażając się na złośliwe komentarze czy drwiny.

Wśród istotnych zwyczajów było także skakanie przez ogniska i tańce wokół nich. Miało to oczyszczać, chronić przed złymi mocami i chorobą. W Noc Kupały szukano także kwiatu paproci. To - według przekazywanych wiadomości - wróżyło pomyślny los i szczęście.

