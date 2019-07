Około setki związkowców z Huty Częstochowa zaczęło w południe protest przed centralą PKO BP w Warszawie. Przyjechali do stolicy, żeby upominać się o swój zakład pracy, który pod koniec czerwca złożył wniosek o upadłość.

Jak ustalił reporter RMF FM Krzysztof Berenda, szansa na pomoc hucie, która jest winna bankowi pieniądze, jest bardzo prawdopodobna. Jeszcze przed rozpoczęciem protestu hutnicy spotkali się z wiceprezesem PKO BP Piotrem Mazurem. On - jak mówią protestujący - miał ich zapewnić, że bank zgadza się na łagodniejsze podejście do zaległości Huty, co umożliwi znalezienie jej inwestora.

Teraz związkowcy czekają na przekucie tych zapewnień w formalną decyzję.

W kasie Huty nie mamy pieniędzy, nie mamy zagwarantowanej wypłaty. Negocjacje trwają, przeciągają się, a mamy jednego inwestora, potencjalnego nabywcę. Więc prosimy, żeby kończyć negocjacje, a uruchamiać produkcję. Chcemy pracować i godnie żyć - mówi Mariusz Ciupiński szef działającego w hucie związku Kadra.

Stawką jest los ponad 1200 pracowników huty i 5 tysięcy z powiązanych firm. 28 czerwca właściciel Huty Częstochowa złożył wniosek o upadłość. Od maja jest tam wstrzymana produkcja.



Huta Częstochowa została sprywatyzowana w 2005 roku i stała się własnością ukraińskiego Związku Przemysłowego Donbas (ISD). To jedyny producent w Polsce grubych blach m.in. dla przemysłu stoczniowego i obronnego.