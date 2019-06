Co dalej z polskim hutnictwem? Branża stalowa w Polsce radzi sobie coraz gorzej. Zapowiedzi ArcelorMittal - właściciela dwóch największych hut w Polce - o tymczasowym wyłączeniu od września jedynego pieca w krakowskim kombinacie, sytuacji nie poprawia.

ArcelorMittal zapowiada czasowe wyłączenie w Nowej Hucie wielkiego pieca / Petr Sznapka / PAP/EPA

Koncern ograniczenie produkcji tłumaczy wysokimi cenami energii i złą sytuacją na rynku. Na razie przedstawiciele ArcelorMittal twierdzą, że prowadzą rozmowy ze stroną rządową i apelują o podjęcie działań ratujących rynek hutniczy w Polsce.

Do koncernu należą dwie największe polskie huty: w Krakowie oraz Dąbrowie Górniczej. Obie, odpowiedzialne są za połowę całej polskiej produkcji stali i wyrobów stalowych.



Jaka przyszłość czeka polskie hutnictwo? Jacek Skóra /RMF FM

ArcelorMittal twierdzi jednak, że nie chodzi tylko o wysokie ceny energii, ale także m.in. o wysokie opłaty za emisję dwutlenku węgla, czy sprowadzanie stali np. z Rosji.

Sytuacja zmieniła się początku tego roku. Opłata za emisję CO₂ wzrosła do 25 euro za tonę, z poziomu 7 euro w poprzednim roku.

Po drugie prezydent USA Donald Trump wprowadził wysokie, 25-procentowe cła na stal sprowadzaną do Stanów Zjednoczonych. Znalazła ona nabywców w Europie, a jednym

Z największych jej odbiorców stała się Polska. Unijne cła na produkty stalowe to średnio 10 procent, przy czym Rosyjska stal jest po prostu tańsza. Tamtejsze huty nie płacą za emisję dwutlenku węgla, mają także niższe koszty produkcji. W poprzednim roku z Rosji sprowadziliśmy stal i produkty stalowe za prawie miliard euro.

"Łaziska" tną produkcję

Produkcja stali ograniczana jest też w hucie "Łaziska" na Śląsku. Od początku czerwca wygaszone zostały tam trzy piece produkcyjne. Na razie nikt nie mówi o zwolnieniach pracowników.



Najważniejszy powód wprowadzonych ograniczeń to podobnie jak w zakładzie w Nowej Hucie: wzrost cen energii oraz uprawnień do emisji CO₂. Przy wyłączonych piecach pracuje niespełna sto osób. To około 1/4 całej załogi.



Pracownicy są przenoszeni do innych działów, mogą też wykorzystywać zaległe urlopy. Ograniczenia wprowadzono na trzy najbliższe miesiące. Co potem? Trudno powiedzieć.



Sytuacją w hucie w Łaziskach - jak i w innych hutach w Polsce - zaniepokojony jest związek Sierpień 80. Napisałem w tej sprawie list do premiera - mówi RMF FM Bogusław Ziętek, szef Sierpnia 80.

Związek czeka teraz na ewentualną reakcję ze strony szefa rządu.



O trudnej sytuacji w branży mówi również szef hutniczej Solidarności. Od lat ostrzegaliśmy, że polityka klimatyczna Unii Europejskiej spowoduje upadek hutnictwa w Polsce. Dzisiaj to już się dzieje. Energia elektryczna dla przemysłu jest w naszym kraju 60 proc. droższa niż np. w Niemczech, a ceny uprawnień do emisji CO₂ wzrosły w ciągu 2 lat z pięciu do dwudziestu czterech euro za tonę. Dla przedsiębiorstw energochłonnych te koszty są nie do udźwignięcia - twierdzi Andrzej Karol, przewodniczący Krajowej Sekcji Hutnictwa NSZZ Solidarność.

Największy producent stali w Polsce

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce. Firma skupia ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego polskiego przemysłu hutniczego. W jej skład wchodzi pięć hut - w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie. Do koncernu należą także Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, będące największym producentem koksu w Europie. AMP zatrudnia ok. 12 tys. osób, a wraz ze spółkami zależnymi - ok. 14 tys. Należy do globalnego koncernu ArcelorMittal - największego na świecie producenta stali.



Od 2004 r., kiedy ArcelorMittal rozpoczął działalność w Polsce, firma zainwestowała w modernizację swoich instalacji 6 mld zł, z czego połowa przypadła na hutę w Krakowie.



W 2017 roku spółka zakończyła projekty w części surowcowej krakowskiej huty o łącznej wartości 200 mln zł. Najważniejszą z nich był remont jedynego wielkiego pieca.