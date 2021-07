Wiceminister Tomasz Rzymkowski spotkał się z protestującymi przed gmachem resortu edukacji młodymi aktywistami Młodzieżowego Forum LGBT+. "Jesteśmy umówieni na spotkanie 20 sierpnia" - przekazał resort edukacji i nauki. Protest - według zapowiedzi - ma potrwać do wtorkowego poranka. Jednym z protestujących jest siostrzeniec premiera Mateusza Morawieckiego, Franek Broda.

Protest przed siedzibą resortu edukacji / Radek Pietruszka / PAP

W poniedziałek rano troje nastolatków z Młodzieżowego Forum LGBT+ przykuło się do bramy Ministerstwa Edukacji i Nauki przy alei Szucha w Warszawie. Protestują przeciwko ministrowi Przemysławowi Czarnkowi. Jest to protest przeciwko obrzydliwej polityce nienawiści i pogardy ministra Czarnka - przekazali protestujący.

"Wiceminister Tomasz Rzymkowski spotkał się z protestującymi przed gmachem ministerstwa. Było to bardzo dobre spotkanie. Z uwagą wysłuchaliśmy młodych ludzi, spotkanie pozwoliło na poznanie ich postulatów. Do rozmów z młodzieżą protestującą wrócimy. Jesteśmy umówieni na spotkanie 20 sierpnia br. Zaproszenie młodzieży osobiście przekazał wiceminister Rzymkowski" - poinformowała po południu Justyna Sadlak z biura prasowego resortu edukacji i nauki.

Zaczęliśmy od tego, że to, co chcemy, to dymisja pana ministra Czarnka. Zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to niemożliwe - przyznał w rozmowie z TVN24 Franek Broda, siostrzeniec premiera Mateusza Morawieckiego.

Chcemy cokolwiek móc zdziałać. Stwierdziliśmy, że podejdziemy do sprawy bardziej realnie, dlatego też zatrzymaliśmy się w tej chwili na rozmowie. Co z niej wyniknie i gdzie to pójdzie dalej, to wszystko się okaże - dodał aktywista.

Także na profilu Młodzieżowego Forum LGBT+ na portalu społecznościowym opublikowano oświadczenie po tych rozmowach. "Jako aktywistki i aktywista Młodzieżowego Forum LGBT+ odbyliśmy rozmowy z wiceministrem Rzymkowskim. Przedstawiliśmy na nim kluczowe dla nas postulaty: natychmiastową dymisję ministra Czarnka wraz ze wzięciem odpowiedzialności za swoje słowa oraz przeprosinami za nie" - zaznaczono.

Ponadto wśród przedstawionych postulatów wymieniono m.in. organizację okrągłego stołu o przyszłości edukacji w związku z planowanymi zmianami w oświacie znanymi powszechnie jako "lex Czarnek", w którym będą uczestniczyć przedstawiciele i przedstawicielki stron społecznych. Jako kolejny postulat wymieniono "zwrócenie uwagi na kwestię edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej jako jednych z priorytetowych elementów edukacji".

"W rozmowie padła deklaracja ponownego spotkania w tym celu, w którym być może będzie uczestniczyć zarówno wiceminister, jak i minister. Niemniej, deklaracja to tylko część tego, co chcemy osiągnąć - w dalszym ciągu będziemy starać się o realizację powyższych postulatów" - zaznaczono w oświadczeniu protestujących.

Przed godz. 18 wsparcie dla przykutych do bramy trojga aktywistów wyraziło około 50 manifestantów - m.in. ze Strajku Kobiet oraz organizacji lewicowych. Manifestację zabezpieczało kilkunastu policjantów obecnych przed gmachem MEiN. Według zapowiedzi protest ma potrwać do godz. 8 rano we wtorek.