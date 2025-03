Sprawa śmierci Barbary Skrzypek

Sprawa śmierci Barbary Skrzypek stała się głośna, gdy długoletnia współpracowniczka Jarosława Kaczyńskiego zmarła nagle trzy dni po przesłuchaniu w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. 66-letnia kobieta była świadkiem w sprawie spółki Srebrna oraz tzw. dwóch wież.

Z informacji przekazanych przez prokuraturę wynika, że przyczyną śmierci była atak serca, co potwierdziła przeprowadzona sekcja zwłok.

W związku z tymi wydarzeniami, były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro ogłosił, że PiS zamierza złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Chodzi o zarzuty wykorzystywania prokuratury do celów politycznych, w szczególności do walki z opozycją. Zdaniem polityków z obozu PiS, Skrzypek miała nie wytrzymać presji związanej z przesłuchaniem oraz faktem, że do czynności nie dopuszczono jej pełnomocnika.

Prowadząca przesłuchanie prokurator Wrzosek uzasadnia swoją decyzję o odmowie uczestnictwa pełnomocnika m.in. tym, że Barbara Skrzypek nie była stroną w sprawie, a świadkiem.

Sprawa sprowokowała również reakcję Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, która w ubiegłym tygodniu przyjęła uchwałę zmierzającą do umożliwienia świadkom korzystania z pomocy prawnej podczas przesłuchań przez prokuratora.

Adwokatura chce wprowadzenie do Kodeksu postępowania karnego zmiany, która sprawi, że obecność pełnomocnika podczas przesłuchania w charakterze świadka nie byłaby już, tak jak obecnie, uzależniona od zgody prokuratora.