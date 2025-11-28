Procedura unieważnienia paszportu Zbigniewa Ziobry może potrwać do przyszłego roku. Jak ustalił dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, rozpoczęte przez wojewodę mazowieckiego w środę działania wymagają wydania decyzji administracyjnej, od której były minister będzie mógł się odwołać.

Zbigniew Ziobro / Paweł Wodzyński / East News

Wydanie decyzji o unieważnieniu paszportu według KPA powinno trwać maksymalnie miesiąc, z możliwością przedłużenia do dwóch miesięcy.

17 listopada prokuratura wystąpiła o unieważnienie paszportu i paszportu dyplomatycznego Ziobry.

18 listopada szef MSZ Radosław Sikorski poinformował o unieważnieniu paszportu dyplomatycznego Ziobry.

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego wydanie decyzji o unieważnieniu paszportu nie powinno potrwać dłużej niż miesiąc, ale przepisy dopuszczają przedłużenie tego terminu do dwóch.

Procedura jest długa, bo najpierw Zbigniew Ziobro musi dostać zawiadomienie o jej wszczęciu, na adres podany we wniosku paszportowym.

Nieodebrane pismo musi być awizowane przynajmniej dwukrotnie. Jeśli jednak zostanie odebrane, np. przez pełnomocnika Ziobry, to ten zapozna się z aktami i przedstawi jego stanowisko.

Po dwóch tygodniach od otrzymania decyzji o unieważnieniu paszportu, adwokat będzie się też mógł od niej odwołać - do MSWiA, które będzie miało na rozpatrzenie kolejny miesiąc. Potem decyzję można skarżyć do sądu administracyjnego na kolejne miesiące.

Odwołania nie wstrzymują wykonania decyzji, ale faktycznie następuje to dopiero z chwilą zwrotu paszportu, a Zbigniew Ziobro właśnie z niego korzysta, za granicą.

Wniosek o aresztowanie Ziobry

W ubiegłym tygodniu Prokuratura Krajowa, której zespół śledczy nr 2 prowadzi postępowanie dotyczące m.in. ustawiania konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotów wniosek o aresztowanie Ziobry na trzy miesiące. Posiedzenie sądu w tej sprawie zaplanowane jest na 22 grudnia.

Sejm uchylił immunitet Ziobrze 7 listopada w odniesieniu do wszystkich 26 zarzutów, które chce mu postawić prokuratura, w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości. Sejm wyraził również zgodę na jego zatrzymanie i aresztowanie.

Ziobro przebywa w Budapeszcie. Nie zadeklarował jednoznacznie ani że wystąpi o azyl polityczny na Węgrzech, ani że wróci do Polski.