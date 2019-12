Prokurator ze Śląska został zatrzymany za jazdę po pijanemu. Z nieoficjalnych informacji wynika, że miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie.

Zdj. ilustracyjne / Jacek Skóra / RMF FM

Maciej M. ze śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej ma zarzut prowadzenia samochodu po pijanemu i jest zawieszony w obowiązkach służbowych.

Został zatrzymany w weekend. Maciej M. był delegowany z Prokuratury Okręgowej w Gliwicach do departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Prokuraturze Krajowej w Katowicach. Teraz grozi mu nawet do dwóch lat więzienia.