Trzy osoby trafiły do szpitali po wypadku na krajowej "16" w okolicach Ostródy w Warmińsko-Mazurskiem. Doprowadził do niego pijany kierowca audi, który najpierw nie zatrzymał się do policyjnej kontroli, a następnie - uciekając przed pościgiem i m.in. wyprzedzając "na trzeciego" i na podwójnej ciągłej - zderzył się czołowo z bmw.

