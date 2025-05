"Czy to wymyślała ta sama osoba, co KURDE?", "Ok, już wiemy - mamy SZNUR. A program TABORET będzie dopełnieniem tegoż programu? Kiedy finalizacja?", "Gdzie się podział SZNUR?" - takie pytania pojawiają się pod zaproszeniem Ministerstwa Zdrowia na konferencję prasową na temat projektu szerokiej nowelizacji ustawy refundacyjnej. Resort zaprosił dziennikarzy na spotkanie, używając skrótu SZNUR. Później wpis został usunięty i zastąpiony nowym, już bez SZNUR-a.

Marek Kos odpowiedział na pytanie o kontrowersyjną nazwę / Radek Pietruszka / PAP Nasza reporterka pytała wiceministra zdrowia, Marka Kosa, czy resort planuje zmodyfikować nazwę projektu. Najważniejsza dla mnie jest treść tej nowelizacji, tej ustawy, a nie jej nazwa, bo ona niesie ogromną liczbę rozwiązań deregulacyjnych, poprawiających funkcjonowanie systemu w ramach właśnie refundacji. Stąd też najważniejsza zawartość, a te pozostałe rzeczy są mniej istotne - odpowiadał na nasze pytanie Marek Kos. "Na to w ogóle nie patrzę" Dziennikarka RMF FM dopytywała, czy skrót, którym zapewne będą posługiwać się inni, podoba się ministrowi. Mnie się podoba nowelizacja ustawy o refundacji, czy tu można mówić o skrócie? - odpowiada nam Marek Kos. Jeżeli powiem komukolwiek NUR (nowelizacja ustawy refundacyjnej - przyp. RMF FM), to nikt tego nie zrozumie. Musimy powiedzieć, że chodzi o ustawę o refundacji - zaznaczył. Kos wskazał, też, że ustawa jest bardzo potrzebna, oczekiwana przez rynek i trzeba ją szybko realizować. A po drodze, jak ją będzie kto nazywał? Na to w ogóle nie patrzę i dla mnie nie ma to żadnego znaczenia. I nie patrzę też, jak była określana przez okres ostatniego roku czy kilkunastu miesięcy - puentuje wiceminister Kos. Co znalazło się w projekcie? Projekt nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (tzw. ustawa refundacyjna) w czwartek ma zostać skierowany do konsultacji zewnętrznych i międzyresortowych. Resort zdrowia chce jeszcze przed wakacjami zapoznać się z uwagami. Będzie 30 dni na ich zgłoszenie - powiedział na konferencji prasowej w resorcie zdrowia Kos. Chodzi o innowacyjne terapie dostępne w programach lekowych. Obecnie w przypadku nowych programów lekowych pacjenci muszą czekać na wydanie odpowiednich zarządzeń przez NFZ. Projekt zakłada, że nowa terapia będzie dostępna od dnia wejścia w życie listy refundacyjnej. Wiceminister zdrowia poinformował, że projekt zakłada około 100 zmian w tzw. ustawie refundacyjnej, w tym około 30 - deregulacyjnych. Dodał, że projekt liczy 59 stron, a uzasadnienie - 77. Opracowanie: Nicole Makarewicz