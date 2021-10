Premier Mateusz Morawiecki i wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker ogłosili wyniki pierwszego naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Jak przekazano, pieniądze trafią do 97 proc. polskich samorządów. Za kilka tygodni ruszy kolejny nabór wniosków o dofinansowanie. W Faktach RMF FM i na RMF24.pl sprawdzamy dziś, jak decyzję o podziale środków komentują samorządowcy i jakie dokładnie inwestycje otrzymają dofinansowanie.

Zdj. ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Jak tłumaczył wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker, w ramach programu Funduszu Inwestycji Strategicznych Polskiego Ładu każdy samorząd mógł złożyć 3 wnioski. W sumie wpłynęło ich 8 tysięcy na łączną kwotę powyżej 93 mld złotych. Kwota, którą dysponował rząd, to ponad 23 mld złotych. Rozdysponowano ją na 4 tysiące inwestycji.

Wszystkie miasta wojewódzkie otrzymały wsparcie z Polskiego Ładu - oświadczył Szefernaker. Popłyną środki do Gdańska na ważną drogę, która prowadzi od obwodnicy S6 do obwodnicy Trójmiasta - pierwszy etap tej drogi będzie mógł się rozpocząć dzięki środkom z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polskiego Ładu - wyjaśniał. Duże miasta w dużej mierze składały wnioski na ważne inwestycje drogowe. To ponad 85 mln zł na skomunikowanie terenów mieszkaniowych i usługowych w Katowicach, to ponad 114 mln zł na modernizację wiaduktów drogowych w Warszawie, to 30 mln zł na przebudowę dróg wokół starówki w Toruniu - wyliczał wiceszef MSWiA.



Od Bogatyni po Sejny, od Świnoujścia po Ustrzyki Dolne - cała Polska samorządowa, gminy, powiaty. 97 proc. polskich samorządów będzie mogło skorzystać z konkretnych inwestycji w ramach programu Funduszu Inwestycji Strategicznych - podkreślał Szefernaker.

W czasie wizyty w Nidzicy premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że "kolejne programy będą pokazywane przez rząd z biegiem czasu". One będą kołem zamachowym, one pokażą to, co udowodniliśmy do tej pory, że można w trudnych czasach wypracować największą wartość - tą wartością są naprawione, stabilne finanse publiczne - powiedział. Zapewnił też, że dzięki tym działaniom naprawczym rząd ma "bazę" i "solidny fundament" do działań na rzecz samorządów w ramach Programu Polski Ład.

Wielki potencjał jest tam, gdzie są młodzi ludzie, nasza młodzież. Oni nie muszą wyjeżdżać do wielkich miast lub za granicę. A jak już wyjadą, to muszą mieć perspektywy powrotu do Nidzicy, do Ostródy, do Olsztyna, do wszystkich miast, z których pochodzą. To jest Polska, o której marzymy, to jest Polska na miarę naszych aspiracji - tłumaczył szef rządu.

Co mówią samorządowcy z Warmii i Mazur?

Węgorzewo złożyło jeden wniosek na przebudowę i remont domu kultury, żeby zwiększyć szanse - mówił reporterowi RMF FM burmistrz Węgorzewa Krzysztof Kołaszewski. Najważniejsze zadanie inwestycyjne - stacja uzdatniania wody i infrastruktura drogowa. Dzisiaj chyba wszystkie samorządy z tym się najbardziej borykają. Każdy samorząd miał możliwość złożenia trzech wniosków. Chcielibyśmy, żeby one wszystkie były realizowane, uzyskały dofinansowane. Ze wstępnych informacji wiemy, że tak może nie być - zauważył burmistrz Lubawy Maciej Radtke.



Samorządowcy z Warmii i Mazur podkreślają, że inwestycje, szczególnie jeżeli chodzi o drogi, są potrzebne. Jak zauważył w rozmowie z RMF FM wicemarszałek województwa Miron Sycz - potrzebna jest też lepsza współpraca przy decydowaniu o dofinansowaniu poszczególnych inwestycji.



Zdecydowana większość samorządowców z Warmii i Mazur, z którymi rozmawiał nasz reporter podkreśla, że będzie składać wnioski o dofinansowanie w drugim naborze.



Niemal 2 mld zł na inwestycje w Małopolsce

Kwota dofinansowania dla inwestycji w Małopolsce to 1 915 018 024,94 zł. Lista udostępniona przez Małopolski Urząd Wojewódzki liczy niemal 280 pozycji. To m.in. budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce, rewitalizacja Pałacu Dąmbskich w Wojniczu, rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Tymbark, zakup autobusów miejskich w gminie Bochnia, a także wiele inwestycji drogowych.

Do samorządów województwa zachodniopomorskiego na inwestycje trafi 1 041 695 766 zł. Na liście dofinansowanych projektów można znaleźć m.in. budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie gminy Sławno, przebudowę ulic na terenie dzielnicy Kluczewo w Stargardzie, modernizację sieci dróg gminnych na terenie Pyrzyc i kapitalny remont zabytkowego mostu nad rzeką Regą w Trzebiatowie.

Podział dofinansowania dla województwa pomorskiego na poszczególne rodzaje inwestycji / Zrzut ekranu /

1 213 204 616, 88 zł wynosi dofinansowanie dla inwestycji z województwa pomorskiego. Najwięcej pieniędzy - ponad 640 mln złotych - zostanie wydane na infrastrukturę drogową. Na drugim miejscu w regionie znalazła się infrastruktura wodno-kanalizacyjna (ponad 227 mln zł), a na trzecim - infrastruktura turystyczna (ponad 85 mln złotych).



Na liście dofinansowanych inwestycji na Pomorzu są m.in: adaptacja zabytkowego Spichlerza w Słupsku na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne i turystyczne, budowa skateparku w Miastku wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowa wejść na plażę nr 1 - 7 i 9 we Władysławowie, budowa Centrum Kulturalnego KOCIEWIE w Starogardzie Gdańskim i modernizacja mola spacerowego w Pucku.



2 138 844 108,06 zł to kwota dofinansowania dla inwestycji z województwa śląskiego. Na liczącej ponad 260 pozycji liście projektów, które otrzymały wsparcie, są m.in. budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w gminie Bobrowniki, termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Międzybrodziu Bialskim, budowa parkingu w rejonie Uzdrowiska w gminie Goczałkowice-Zdrój, budowa przedszkola w Kobiórze i przebudowa dwóch wiaduktów drogowych w ciągu drogi krajowej nr 44 - ul. Mikołowskiej w Tychach.