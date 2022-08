We wtorek pogoda będzie podobna do poniedziałkowej. Z upływem dnia będzie przybywać chmur i w wielu rejonach pojawią się burze - przekazała dyżurna synoptyk IMGW Ewa Łapińska.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

We wtorek już o poranku będzie od 16 do 20 stopni. Z upływem dnia temperatura będzie rosła.



Podobnie jak w poniedziałek, we wtorek będzie gorąco od 28 do 32 stopni - powiedziała synoptyk IMGW Ewa Łapińska. Nieco chłodniej będzie na południowym wschodzie i na Podlasiu.



Słonecznie i bez opadów ma być tylko na Dolnym Śląsku oraz Suwalszczyźnie. W pozostałych częściach kraju - a zwłaszcza w pasie centralnym od Bałtyku po Tatry - zachmurzenie umiarkowane będzie przechodzić w duże, w rezultacie pojawią się przelotne opady deszczu, spodziewane są także burze.



Mogą im towarzyszyć ulewne opady. Lokalnie może spaść nawet 35-40 mm deszczu - dodała synoptyk.



Według tygodniowej prognozy IMGW bardzo ciepła, chwilami wręcz upalna aura, spowodowana napływem gorącego i wilgotne powietrza znad Morza Czarnego, utrzyma się do końca tygodnia. W tym czasie wystąpią liczne burze z przelotnymi opadami deszczu i porywistym wiatrem. W weekend, przemieszczający od zachodu kraju front atmosferyczny, przyniesie ochłodzenie, duże zachmurzenie, oraz miejscami silne opady deszczu.