Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że po pogodnym poniedziałku we wtorek czeka nas zmiana aury. Kolejne dni przyniosą dużo chmur, deszcz i burze z gradem.

Zdj. ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock

Według prognozy IMGW, dziś niemal w całym kraju będzie słonecznie - jedynie na wschodzie pojawi się więcej chmur i może popadać przelotny deszcz. Temperatura maksymalna to od około 18 stopni na zachodzie do 22-23 na wschodzie.

Wtorek przyniesie zmianę pogody. Na zachodzie kraju zaznaczy się wpływ frontu atmosferycznego z przelotnymi opadami deszczu i burzami, lokalnie z gradem. Wiatr będzie dochodził w porywach do 80 km/h. Wieczorem front dotrze do centrum, a w nocy z wtorku na środę do wschodniej części kraju. W dzień będzie ciepło, z temperaturą maksymalną od 21 stopni na wschodzie do 24 stopni na zachodzie Polski.

W środę będzie pochmurno z opadami deszczu na zachodzie i burzami na wschodzie kraju. Na Przedgórzu Sudeckim oraz w Sudetach miejscami opady deszczu będą dość intensywne. W trakcie burz prognozowany jest porywisty wiatr i lokalnie grad. Termometry pokażą od około 20 stopni na zachodzie do 23 stopni na wschodzie. W strefie silniejszych opadów, nad morzem oraz w górach będzie chłodniej - około 15°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni, jedynie podczas burz w porywach do około 80 km/h.

W czwartek i piątek będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami na południowym wschodzie kraju. Prognozowane są przelotne opady deszczu, dość silny i porywisty wiatr. Nad morzem porywy mogą dochodzić do 70 km/h. Temperatura maksymalna to 17-20 stopni. Jedynie na Podkarpaciu ma być nieco cieplej - do 22 stopni.

Umiarkowane i duże zachmurzenie będzie nam towarzyszyć również w sobotę i niedzielę. Prognozowane są przelotne opady deszczu, a na północy kraju również burze. Na termometrach zobaczymy 14-17 stopni.