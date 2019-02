Przed nami zaskakująco ciepły jak na początek lutego weekend. Jak prognozują Polscy Łowcy Burz, w części kraju w niedzielę termometry mogą wskazać nawet 14 stopni Celsjusza. W związku z ociepleniem należy jednak liczyć się także z silnym wiatrem halnym, który jest sprawcą tego wyjątkowego ocieplenia.

Pogoda na weekend

Weekend będzie zwłaszcza dla mieszkańców południowej i południowo-wschodniej części Polski wyjątkowo ciepły. Pogoda będzie iście wiosenna - w sobotę termometry w najcieplejszych rejonach kraju mogą wskazać 9-11 stopni Celsjusza, w niedzielę już nawet 13-14 stopni. Jak przewidują Polscy Łowcy Burz - "miejscami na terenach górskich i podgórskich być może jeszcze więcej". IMGW prognozuje natomiast do 13 stopni Celsjusza w sobotę i do 12 stopni w niedzielę.

Sprawcą tak dużego ocieplenia jest wiatr halny, który najsilniej powieje w sobotę. "Halny o tej porze roku to prawdziwy pogromca śniegu, stąd w wielu górskich miejscowościach, ku niezadowoleniu narciarzy, doprowadzi do znacznego zmniejszenia grubości pokrywy śnieżnej. Wysoka temperatura doprowadzi też do znacznych wzrostów stanów wielu rzek południowej Polski. Możliwe są nawet lokalne podtopienia" - ostrzegają Polscy Łowcy Burz. Według prognoz IMGW halny w nocy z piątku na sobotę oraz w sobotę powieje w porywach do 110 km/h w Sudetach i 140 km/h w Tatrach, natomiast w niedzielę w Karpatach porywy będą sięgać 100-110 km/h.

Ostrzeżenia IMGW

Ze względu na silny wiatr Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla kilkudziesięciu powiatów położonych w pięciu województwach. Obowiązują one do godziny 17.00 dnia 2 lutego 2019 roku dla powiatów:

bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego, krośnieńskiego, Krosno, jasielskiego w województwie podkarpackim,

gorlickiego, nowosądeckiego, Nowy Sącz, tatrzańskiego, nowotarskiego, limanowskiego, myślenickiego, suskiego, wadowickiego w województwie małopolskim,

żywieckiego, bielskiego, Bielsko-Biała, cieszyńskiego, Jastrzębie-Zdrój, wodzisławskiego i raciborskiego w województwie śląskim,

głubczyckiego, prudnickiego, nyskiego w województwie opolskim,

ząbkowickiego, kłodzkiego, dzierżoniowskiego, wałbrzyskiego, Wałbrzych w województwie dolnośląskim.