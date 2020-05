IMGW informuje, że Europa Zachodnia jest pod wpływem wyżu. Nad pozostałym obszarem dominują niże. Polska jest pod wpływem zatoki niżu.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

W środę na wschodzie i południowym wschodzie kraju będzie zachmurzenie duże i opady deszczu, w rejonach podgórskich także deszczu ze śniegiem, w górach śniegu.

Wysoko w górach spadnie od 10 do 15 centymetrów śniegu. W pasie od Mazur po Dolny Śląsk zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, wysoko w Sudetach śniegu.

W centrum, na północnym wschodzie i wschodzie możliwe burze. Na północnym zachodzie zachmurzenie przeważnie umiarkowane i bez opadów. Temperatura maksymalna od 7°C, 10°C na południowym wschodzie i nad samym morzem do 14°C w centrum i 16°C miejscami na zachodzie. Chłodniej w dolinach karpackich: od 3°C do 6°C.

Prognoza pogody na środę / interia / INTERIA.PL



Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, w rejonach podgórskich Karpat do 70 km/h, przeważnie północno-zachodni. W szczytowych partiach gór wiatr w porywach do 70 km/h w Sudetach i 90 km/h w Karpatach, powodować będzie zamiecie i zawieje śnieżne.



Zimna noc ze środy na czwartek

W nocy ze środy na czwartek będzie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Na południu i wschodzie okresami opady deszczu, do rana stopniowo zanikające. W rejonach podgórskich opady deszczu ze śniegiem, w górach śniegu, wysoko w górach przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm.

Temperatura minimalna od 2°C na północnym wschodzie i w kotlinach sudeckich do 7°C na północnym zachodzie; w rejonach podgórskich Karpat miejscami 0°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie początkowo dość silny, porywisty, początkowo w porywach do 60 km/h, a w rejonach podgórskich do 70 km/h, północno-zachodni i zachodni. W szczytowych partiach gór wiatr w porywach do 70 km/h w Sudetach i 90 km/h w Karpatach, powodować będzie zamiecie i zawieje śnieżne.

Pochmurny i wietrzny czwartek

Prognoza pogody na czwartek / Interia.pl / INTERIA.PL

W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże. Na południowym wschodzie przelotne opady deszczu, wysoko w górach śniegu. Temperatura maksymalna od 12°C na południowym wschodzie do 17°C na zachodzie, w rejonach podgórskich Karpat od 4°C do 7°C, nad samym morzem około 10°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, na południowym wschodzie okresami dość silny, w porywach do 60 km/h. Wysoko w górach porywy wiatru do 60 km/h w Sudetach i 80 km/h w Karpatach.



W Warszawie w środę zachmurzenie duże, po południu z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu, możliwa słaba burza. Prognozowana suma opadów około 10 mm. Temperatura maksymalna 11°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, północno-zachodni i północny.



W nocy zachmurzenie przeważnie małe, tylko początkowo i nad ranem umiarkowane i duże. Temperatura minimalna około 4°C. Wiatr słaby i umiarkowany, początkowo porywisty, północno-zachodni.