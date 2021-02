Do środy będzie utrzymywała się zimowa aura; w środę i w czwartek na zachodzie i w centrum będziemy mieli chwilową wiosnę, ale od piątku należy się spodziewać powrotu zimy.

Synoptyk IMGW Grzegorz Walijewski przekazał orientacyjną synoptyczną prognozę pogody na pierwszy tydzień lutego. "W poniedziałek należy się spodziewać kontynuacji zimowej aury. Będzie dużo słońca w całym kraju, tylko na północy będą chmury i słabe opady śniegu" - powiedział.

"Noc z poniedziałku na wtorek będzie jeszcze mroźna, szczególnie na wschodzie, gdzie będzie około -15 st. C, w centrum od -8 st. C do -6 st. C, najcieplej nad morzem -3 st. C. To jest ostatnia noc taka bardzo chłodna i mroźna" - poinformował.

We wtorek będzie pochmurno, a na wschodzie i północy kraju należy się spodziewać opadów śniegu.

"W pozostałej części kraju prognozuje się opady deszczu ze śniegiem oraz marznącego deszczu lub mżawki powodującej gołoledź. Temperatura maksymalna wyniesie od -3 st. C na Podlasiu do 3 st. C na Dolnym Śląsku" - powiedział synoptyk.

"Noc z wtorku na środę będzie już cieplejsza, ponieważ od zachodu napływa do nas cieplejsze powietrze na tyle, że na Śląsku, Małopolsce i Podkarpaciu będą temperatury dodatnie do około 1 stopnia. Na Suwalszczyźnie będzie jeszcze chłodno, gdzie temperatura minimalna wyniesie od -7 st. Celsjusza" - podał.

Grzegorz Walijewski zaznaczył, że w środę i czwartek należy się spodziewać wyraźnego ocieplenia w całym kraju. Tylko na północnym wschodzie utrzyma się zimowa pogoda z opadami śniegu. Opadów śniegu i deszczu ze śniegiem należy się spodziewać również na wybrzeżu i Pomorzu, natomiast w pozostałej części kraju opadów deszczu.

Walijewski ostrzegł, że w nocy z czwartku na piątek ponownie wróci ochłodzenie. "Na Suwalszczyźnie i Podlasiu będzie silny mróz do -15 st. C, w centrum -6 st. C, a najcieplej w Małopolsce ok. 1 st. C." - powiedział.

"Od piątku do niedzieli utrzyma się podział na zdecydowanie chłodniejszy północny wschód Polski i dużo cieplejszą resztę kraju. Będzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami opady śniegu. Temperatura w nocy spadnie do -17 st. C na Podlasiu, -5 st. C w centrum i -1 st. C na południu. Natomiast temperatura maksymalna w dzień od -8 st. C na północnym wschodzie, -4 st. C w centrum, do 3 st. C na południu i południowym zachodzie" - tłumaczył rzecznik IMGW.