Do niemal minus 25 stopni C. spadła w nocy i nad ranem temperatura w niektórych miejscach na Podhalu. Tyle pokazały termometry w stacji IMGW w Dębnie w rejonie jeziora Czorsztyńskiego. Pomiar został dokonany na wysokości dwóch metrów nad ziemią.

Miejscami do niemal minus 25 stopni C. spadła temperatura w Małopolsce / Karl-Josef Hildenbrand / PAP/DPA

Przy samym gruncie temperatura mogła być jeszcze niższa. Minus 22 stopnie C. pokazywały termometry w Łopusznej, a około minus 20 stopni C. było w rejonie np. Mizernej.





W Zakopanem w poniedziałek o poranku termometry pokazywały minus 15 stopni C.



Za to na Gubałówce zaledwie minus 7 stopni C., z kolei na Kasprowym Wierchu niespełna minus 9 stopni C.



Co czeka nas w poniedziałek?

W poniedziałek w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Miejscami na północy i południowym wschodzie słabe opady śniegu. Początkowo miejscami, głównie na wschodzie, marznące mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od -7 st. na wschodzie, około do -4 st. w centrum, do 1 st. na północnym zachodzie. Wiatr na zachodzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni, poza tym na ogół słaby, zmienny. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 80 km/h, w Sudetach do 60 km/h. W górach możliwe zamiecie śnieżne.



W nocy zachmurzenie duże z rozpogodzeniami na południu i wschodzie. Na wschodzie i południu bez opadów. W pozostałej części kraju postępujące od zachodu opady śniegu przechodzące w opady deszczu ze śniegiem oraz marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Lokalnie marznące mgły, ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od -13 st. na północnym wschodzie i w kotlinach karpackich, około -7 st. w centrum i do -3 st. nad morzem. Na Podlasiu możliwy lokalnie spadek temperatury do -15 st. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie południowo-wschodni i południowy. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 100 km/h, w Sudetach do 65 km/h. W górach możliwe zamiecie śnieżne.







szz/ sp/