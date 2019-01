Nawet do minus 21 stopni Celsjusza mogą pokazać termometry w nocy z czwartku na piątek. Będzie bardzo wietrznie, pojawią się również opady, które mogą marznąć, powodując w części kraju gołoledź. Na początku przyszłego tygodnia zrobi się natomiast nieco cieplej - na zachodzie na termometrach może pojawić się nawet 8 stopni na plusie.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Przed nami dwie wyjątkowo chłodne noce. Według prognoz IMGW w nocy z środy na czwartek w północno-wschodniej części kraju temperatura może spaść do -16 stopni Celsjusza, natomiast z czwartku na piątek - aż do -21 stopni. Również w czwartek w dzień będzie w tym rejonie bardzo mroźnie - na termometrach pojawi się najwyżej -11 stopni. Dla województwa podlaskiego IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym mrozem - będzie ono obowiązywało do godzin przedpołudniowych 11 stycznia.

Dzisiaj w nocy od Pomorza po Dolny Śląsk może być ślisko. Dodatkowo w Sudetach może intensywnie padać śnieg. IMGW wydał ostrzeżenia 2. stopnia dla powiatów: lwóweckiego, jeleniogórskiego i Jelenia Góra. Na Podlasiu spodziewany jest silny mróz.

Prognoza pogody na czwartek

W nocy z środy na czwartek temperatura minimalna wyniesie od -16 stopni Celsjusza na wschodzie Podlasia, przez około -4 stopni w centrum, do 2 stopni na plusie na zachodnim wybrzeżu. Pojawią się także opady śniegu, a na wybrzeżu i początkowo na zachodzie kraju również deszczu ze śniegiem. W Sudetach śniegu może spaść do 10 centymetrów. Lokalnie na drogach możliwe oblodzenie. Mocno powieje na wybrzeżu, gdzie wiatr może osiągać porywy do 65 km/h.

W dzień temperatura maksymalna od -11 stopni na Podlasiu, przez około -3 stopnie w centrum, po 2 stopnie Celsjusza na plusie na zachodzie kraju i nawet 3 stopnie na zachodnim wybrzeżu. W dzień zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia. Miejscami pojawią się opady śniegu, nad morzem również deszczu ze śniegiem. W Sudetach i w Karpatach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej do 8 centymetrów.

Prognoza pogody na piątek

W nocy z czwartku na piątek IMGW na Podlasiu prognozuje spadek temperatury do -18 stopni Celsjusza, a przy dłuższych rozpogodzeniach lokalnie nawet -21 stopni. Na wschodzie kraju i w miejscowościach podgórskich Karpat spadki temperatury lokalnie do -17 stopni, w centrum -8, na zachodzie -3, a na wybrzeżu -1. Miejscami słabe opady śniegu.

W dzień temperatura od -8 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, w centrum -2 stopnie, zaś na zachodnim wybrzeżu nawet 6 stopni Celsjusza na plusie. Zachmurzenie duże, na południu możliwe większe przejaśnienia. Miejscami pojawią się słabe opady śniegu. Na północnym zachodzie i zachodzie będzie padał natomiast deszcz ze śniegiem i deszcz, co może powodować gołoledź. Na wschodnim wybrzeżu ponownie mocniej zawieje - porywy mogę sięgać 70 km/h.

Prognoza pogody na sobotę

W nocy z piątku na sobotę temperatura minimalna od -7 stopni Celsjusza na wschodzie, przez -2 stopnie w centrum, do 4 stopni na zachodnim wybrzeżu. W dzień temperatura maksymalna od 0 stopni Celsjusza na Podlasiu do 6 stopni na zachodnim wybrzeżu. Miejscami pojawią się opady śniegu, na zachodzie i północy przechodzące również w deszcz ze śniegiem i deszcz. Marznące opady będą powodować gołoledź w pasie od Mazur i Suwalszczyzny przez Mazowsze i centrum po Opolszczyznę. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny i porywisty. Zachmurzenie przeważnie duże.

