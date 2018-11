Prognoza długoterminowa dla Polski. W kolejnych dniach czeka nas drastyczna zmiana temperatury. Najpierw temperatury w nocy spadną nawet do -13 stopni Celsjusza. Z kolei po weekendzie temperatura znacznie wzrośnie, termometry wskażą nawet +13 stopni.

Zaskakujące informacje pogodowe. Po bardzo mroźnym środku bieżącego tygodnia czeka nas spore ocieplenie. Od weekendu temperatura zacznie powoli wzrastać, by już w przyszłym tygodniu termometry pokazały nawet 13 stopni Celsjusza. Biorąc pod uwagę fakt, że podczas najbliższych nocy temperatura może spadać nawet do -15 stopni Celsjusza, to naprawdę duża różnica. Poniżej sprawdzicie szczegółową prognozę IMGW na dni od 28 listopada do 4 grudnia.

Pogoda na czwartek

28-29 listopada - prognoza IMGW. W nocy ze środy na czwartek temperatura minimalna wyniesie przeważnie od -10 stopni na północnym wschodzie i w kotlinach sudeckich do -3 stopni na zachodzie i wybrzeżu. Najchłodniej będzie na krańcach północno-wschodnich oraz na obszarach podgórskich Karpat, gdzie temperatura może spaść do nawet -14 stopni. Na krańcach południowo-wschodnich możliwy śnieg. Na północnym wschodzie, wschodzie oraz na podgórzu możliwa mgła osadzająca szadź i ograniczająca widzialność do 200 metrów.

W czwartek temperatura maksymalna od -6 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, przez około -2 stopnie w centrum, do 3 stopni w południowo-zachodniej części kraju. Z rana na wschodzie i północnym wschodzie wciąż mglisto, widzialność ograniczona do 300 metrów. Zacznie również mocniej wiać, zwłaszcza na wybrzeżu. Tam porywy wiatru mogą sięgać 70 km/h. W nocy z czwartku na piątek temperatura minimalna od -11 do -8 stopni w województwach wschodnich, w centrum około -6 stopni, na zachodzie -1, na wybrzeżu natomiast 1 stopień powyżej zera. Najmroźniej będzie na obszarach podgórskich Karpat - tam temperatura minimalna może wynieść od -10 do nawet -15 stopni Celsjusza. Na Pomorzu Zachodnim bliżej poranka możliwe opady śniegu i deszczu ze śniegiem, które mogą marznąć, powodując gołoledź. Silniejszy wiatr na Przedgórzu Sudeckim - do 65 km/h oraz na wybrzeżu - od 30 do 45 km/h, w porywach do 75 km/h.





Pogoda na piątek



30 listopada - prognoza IMGW. Jak prognozuje synoptyk IMGW Szymon Ogórek, w piątek temperatura maksymalna wyniesie od -6 do -4 stopni w województwach wschodnich, około -2 stopnie w centrum i nawet 4 stopnie na plusie miejscami na zachodzie. Na zachodzie oraz na Pomorzu możliwe również opady, od zachodu przechodzące ze śniegu w deszcz. Na wybrzeżu i Przedgórzu Sudeckim silny wiatr, w porywach kolejno do 80 i 65 km/h. W nocy z piątku na sobotę temperatura minimalna od -10 stopni na Podlasiu i południowym wschodzie kraju, przez -7 stopni w centrum, do -1 stopnia w zachodniej części wybrzeża.

Pogoda na sobotę

1 grudnia - prognoza IMGW. W sobotę temperatura maksymalna od -4 stopni na wschodzie i na Podhalu, przez -2 stopnie w centrum, do 4 stopni na Ziemi Lubuskiej. Na zachodzie możliwe opady deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu powodującego gołoledź. Na pozostałym obszarze możliwe lokalne opady śniegu. W nocy z soboty na niedzielę na termometrach od -8 stopni na Podlasiu, przez -3 stopnie w centrum, do 2 stopni na wybrzeżu zachodnim.

Pogoda na niedzielę

2 grudnia - prognoza IMGW. W niedzielę temperatura maksymalna od -2 stopni na Podlasiu, przez 2 stopnie w centrum, do nawet 6 stopni Celsjusza na zachodzie. Na północnym zachodzie w niedzielę możliwe również intensywniejsze opady deszczu. W nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura minimalna od -3 stopni na wschodzie do 4 stopni na zachodzie kraju.





Pogoda na przyszły tydzień

3-4 grudnia - prognoza IMGW. W poniedziałek możliwe lokalne opady deszczu, na wschodzie również marznącego i powodującego gołoledź. Jak prognozuje Szymon Ogórek z IMGW, temperatura maksymalna na początku przyszłego tygodnia wyniesie od 0 stopni na Suwalszczyźnie i 3 stopni w centrum kraju, do już nawet 8 stopni na zachodzie. W nocy z poniedziałku na wtorek temperatura minimalna od -1 stopnia na wschodzie do 5 stopni Celsjusza na plusie w zachodniej Polsce.

We wtorek możliwe opady deszczu i mżawki, temperatura maksymalna od 3 stopni na wschodzie, około 8 stopni w centrum, do nawet 13 stopni na plusie na zachodzie kraju.



Autor: SM/RMF FM



