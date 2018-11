​Jaka czeka nas pogoda w najbliższym tygodniu? Z dnia na dzień zacznie robić się coraz chłodniej. W drugiej części tygodnia temperatura minimalna w części kraju może wynieść nawet -11 stopni Celsjusza. Pojawi się również śnieg.

Zdj. ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Prognoza długoterminowa

Nadchodzące dni przyniosą coraz większe ochłodzenie. Temperatura będzie spadać z dnia na dzień. W nocy z środy na czwartek oraz z czwartku na piątek temperatura minimalna może wynieść nawet -11 stopni Celsjusza! Dopiero w weekend sytuacja pogodowa nieco się ustabilizuje, a na początku pierwszego tygodnia grudnia termometry wskażą w dzień nawet 9 stopni. Poniżej szczegółowa prognoza IMGW na dni od 27 listopada do 3 grudnia.

Pogoda na wtorek

27 listopada w dzień termometry pokażą od -3 stopni na obszarach podgórskich oraz krańcach południowo-wschodnich do 1-2 stopni na przeważającym obszarze kraju. Nieco cieplej nad morzem - tam 3-4 stopnie Celsjusza. Możliwe słabe opady śniegu - lokalnie we wschodniej i południowej części kraju. We wschodniej części Pomorza możliwy także deszcz ze śniegiem. Dodatkowo, w godzinach porannych na północy możliwa mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów i szadź. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, wiatr słaby i umiarkowany. Wysoko w górach możliwe większe porywy sięgające 65 km/h, powodujące zamiecie i zawieje śnieżne.

W nocy z wtorku na środę temperatura minimalna od -8 stopni na północnym wschodzie oraz w kotlinach górskich do -3 stopni na przeważającym obszarze kraju. Nad morzem w nocy najcieplej - około 1 stopnia. Na północnym wschodzie lokalnie możliwy większy spadek temperatury - do nawet -10 stopni Celsjusza. Miejscami we wschodniej połowie kraju śnieg, na Pomorzu Wschodnim deszcz e śniegiem. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, wiatr słaby, nad morzem umiarkowany. W górach zamiecie i zawieje, porywy wiatru do 60 km/h.

Pogoda na środę

W środę temperatura maksymalna od -4 stopni na wschodzie kraju i w kotlinach górskich, na zachodzie około 0-1 stopni, nad morzem około 3 stopni Celsjusza. Rano możliwe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, osadzające szadź. Zachmurzenie umiarkowane, wiatr słaby, jedynie nad morzem umiarkowany. W nocy temperatura minimalna od -11 do -8 stopni we wschodniej części kraju, na zachodzie - od -2 do 1 stopnia, nad morzem od 1 do 3 stopni.

Pogoda na czwartek i piątek

W czwartek temperatura maksymalna od -4 stopni Celsjusza na wschodzie do 3-4 stopni w zachodniej części kraju i nad morzem, podobnie w piątek. Temperatura minimalna w nocy z czwartku na piątek ponownie może spaść do nawet -11 stopni. Wiatr umiarkowany, czasem silny, a nad morzem - silny. Porywy sięgające 50 km/h w głębi kraju i nawet 75 km/h nad morzem. W nocy z piątku na sobotę temperatura minimalna od -9 stopni na wschodzie do -1 stopnia na zachodzie. Nad morzem około 2-3 stopni.

Pogoda na sobotę

W pierwszy dzień weekendu temperatura wyniesie od -4 stopni na wschodzie do 3 stopni na zachodzie kraju, na Pomorzu około 6 stopni. W zachodniej połowie kraju mogą pojawić się opady śniegu i deszczu ze śniegiem, na Pomorzu Zachodnim możliwy deszcz. Lokalnie marznący deszcz może powodować gołoledź. W nocy temperatura minimalna od -8 stopni na Podlasiu, przez 0 stopni na zachodzie, po 3 stopnie na krańcach wschodnich.

Pogoda na niedzielę i poniedziałek

2-3 grudnia - prognoza IMGW. W niedzielę we wschodniej części kraju opady śniegu, na Pomorzu Zachodnim deszcz. Temperatura maksymalna od -3 na północnym wschodzie do 5-6 stopni na krańcach zachodnich. W nocy temperatura minimalna od -4 stopni na wschodzie do 3-4 stopni na zachodzie. W poniedziałek nadal możliwe opady deszczu, deszczu ze śniegiem lub mżawki - głównie we wschodniej części kraju. Opady mogą marznąć i powodować gołoledź. W dzień temperatura maksymalna od 0-1 stopni na wschodzie do 7-9 stopni w zachodniej części kraju.

RMF FM