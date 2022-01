Od początku stycznia do końca listopada ubiegłego roku aż 1339 nastolatków próbowało popełnić samobójstwo - wynika z danych Komendy Głównej Policji. To prawie 500 prób więcej niż przez cały 2020 rok. Te liczby dotyczą również naprawdę małych dzieci. W przedziale wiekowym od 7 do 12 lat prób samobójczych było 51.

Według danych Komendy Głównej Policji od początku stycznia do końca listopada w Polsce doszło do 1 339 prób samobójczych dzieci i nastolatków w wieku od 7 do 18 lat.

Nachodzą cię myśli samobójcze? Wydaje Ci się, że znajdujesz się w sytuacji bez wyjścia? Pamiętaj, że są osoby, które chcą i mogą Ci pomóc. Dyżurują telefonicznie lub on-line:



800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka Możesz też napisać maila lub porozmawiać na czacie.



116 111 - Bezpłatny kryzysowy telefon zaufaniadla dzieci i młodzieży



116 123 - Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych



800 800 605 - całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i rodziców



W sytuacji zagrożenia życia dzwoń pod numer 112 albo jedź na izbę przyjęć najbliższego szpitala psychiatrycznego.

W 2021 roku aż 962 dziewczynki próbowały odebrać sobie życie

W zeszłym roku aż 962 dziewczynki próbowały odebrać sobie życie. Z danych KGP wynika, że w przedziale wiekowym od 7 do 12 lat takich prób było 51, a w grupie wiekowej od 13 do 18 lat - aż 911.



Najwięcej prób w zeszłym roku wśród dziewczynek w przedziale wiekowym 13-18 lat było w województwie:



pomorskim (187),

śląskim (132),

małopolskim (106).

Najmniej natomiast było w województwie:



opolskim (7),

lubuskim (9),

kujawsko-pomorskim (25).

377 prób samobójczych wśród chłopców w 2021 roku

W przypadku chłopców w wieku od 7 do 18 lat policjanci w zeszłym roku odnotowali 377 prób samobójczych. 353 przypadki dotyczyły chłopców w przedziale wiekowym od 13 do 18 lat, a 24 - chłopców w wieku 7-12 lat.

Wśród chłopców w w przedziale wiekowym 13-18 lat najwięcej przypadków, gdy próbowali odebrać sobie życie policjanci odnotowali w województwie:



pomorskim (73),

śląskim (47),

łódzkim (38).



Najmniej w województwie:

opolskim (3),

lubuskim (4),

kujawsko-pomorskim (5).



Od stycznia do końca listopada 2021 roku życie odebrało sobie 47 dziewczynek i 72 chłopców.



Porównując dane Komendy Głównej Policji z niecałego 2021 roku do całego 2020 roku wynika, że w zeszłym roku było prawie 500 prób samobójczych więcej.

W 2020 roku 107 dzieci zmarło popełniając samobójstwo

Według statystyk w 2020 roku w całym kraju policjanci odnotowali 843 prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat, z czego 538 dotyczyło dziewczynek, a 305 - chłopców.



W przypadku dziewczynek w wieku od 7 do 12 lat policjanci w 2020 roku odnotowali 18 prób, a w przedziale wiekowym od 13 do 18 lat - 520. Natomiast wśród chłopców w wieku od 7 do 12 lat takich prób było 11, a w wieku 13-18 lat - 294.



Najwięcej prób samobójczych w 2020 roku wśród dziewczynek w przedziale wiekowym od 13 do 18 lat było w województwie śląskim (80), pomorskim (58) oraz łódzkim (53). Najmniej z kolei było w województwie opolskim (7), lubuskim (7) i kujawsko-pomorskim (12). Natomiast w przypadku chłopców w tym samym przedziale wiekowym najwięcej prób samobójczych było w woj. śląskim (46), łódzkim (29) i małopolskim (25). Najmniej przypadków było w woj. kujawsko-pomorskim (7) i po 8 przypadków w woj. świętokrzyskim i opolskim.



W 2020 roku w wyniku prób samobójczych zmarło 41 dziewczynek i 66 chłopców.



Natomiast w 2019 roku w całym kraju policjanci odnotowali 951 prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży. 638 prób dotyczyło dziewczynek w wieku od 7 do 18 lat i 313 chłopców w tym samym przedziale wiekowym. W 2019 roku w wyniku prób samobójczych zmarły 33 dziewczynki i 65 chłopców.

"Osoby planujące popełnić samobójstwo często dają sygnały ostrzegawcze"

Rzecznik Komendy Głównej Policji inspektor Mariusz Ciarka w rozmowie z PAP wskazał, że wg policyjnych statystyk każdego dnia w Polsce śmiercią samobójczą ginie kilkanaście osób. Pamiętajmy, że osoba zagrożona samobójstwem może mówić o popełnieniu samobójstwa, mieć problemy z jedzeniem i spaniem, drastycznie zmieniać swoje zachowanie czy wycofywać się z kontaktów towarzyskich - przekazał inspektor.



Osoba zagrożona samobójstwem mogła wcześniej podejmować próby pozbawienia siebie życia lub okaleczać się. Jedną z przyczyn samobójstwa mogą być również doświadczenia utraty, między innymi bliskiej osoby, ale również ważnych dla niej wartości, planów czy idei - tłumaczył policjant.



Wskazał, że osoby planujące popełnić samobójstwo często dają sygnały ostrzegawcze, cicho wołając o pomoc. Jeśli ktoś zwierza się tobie, że myśli o samobójstwie lub ujawnia przytoczone symptomy, szukaj pomocy u osób oraz w instytucjach pomocowych takich jak psycholog, psychiatra, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, czy Poradnia Zdrowia Psychicznego - podkreślił Ciarka.



Telefon Zaufania

Nie ignorujmy takich zachowań. Szczera rozmowa i pomoc specjalisty może uratować czyjeś życie. Okażmy zrozumienie i chęć pomocy. Pamiętajmy, że nie ma sytuacji bez wyjścia i nikt nie pozostaje sam. Zawsze można liczyć na pomoc, choćby dzwoniąc pod numery telefonów: telefon Zaufania dla Dorosłych - 116 123, telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży - 116 111, czy dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 800 12 12 12 - dodał rzecznik KGP.

W pandemii pogłębił się problem psychicznych kryzysów dzieci

Obserwuję kryzys relacji: rodzinnej, rówieśniczej - mówiła w jednej z Popołudniowych rozmów w RMF FM dr Aleksandra Lewandowska, ordynator oddziału psychiatrycznego dla dzieci w szpitalu psychiatrycznym w Łodzi, komentując rosnące licznych przypadków dzieci, które potrzebują pomocy z powodu złego stanu psychicznego.

Oczywiście mamy tempo życia, teraz jeszcze nałożyła się nam pandemia, ale bardzo często obserwujemy u naszych pacjentów lat 7 czy lat kilkanaście różne obciążenia - i kiedy te dzieci nie mają wystarczającej uwagi - czy to w swoich domach, rodzinach, (...) domach dziecka czy w pogotowiu opiekuńczym, w przedszkolu czy w szkole - to problem niezauważony narasta. (...) Najmłodsze dziecko, które trafiło do nas na oddział po próbie samobójczej, miało 8 lat - zaznaczyła ekspertka.

Lewandowska: Interwencji poradnianych jest więcej niż przed pandemią Karolina Bereza / RMF FM

Problemy psychiczne dzieci - jak zauważają eksperci - nasiliły się w pandemii. Głównie z powodu lockdownu, kiedy szkoły były zamknięte, a najmłodsi nie przebywali w towarzystwie swoich rówieśników, a w domach. Więcej niż zwykle było interwencji związanych z tym, że dzieci alarmowały o tym, że chcą skończyć ze sobą - mówiła w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prezes fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, która prowadzi Telefon Zaufania dla Dzieci.

Wyjaśniając zasady działania telefonu zaufania zapewniła, że co do zasady - telefony są anonimowe. Jeżeli dzieci zdecydują się odtajnić swoje dane, wtedy możemy próbować działać w ich imieniu - tłumaczyła dr Monika Sajkowska. Jeśli zagrożone jest życie i zdrowie dziecka, mamy porozumienie z Komendą Główną Policji - ona odtajnia numer, identyfikuje to dziecko i wysyła patrol policji. Jak przyznaje gość Marcina Zaborskiego - dzięki temu wielu dramatom udało się zapobiec.