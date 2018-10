Jest duża awaria programu komputerowego Płatnik zarządzanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych - informuje dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda.

Płatnik to program używany przez większość polskich firm do komunikowania się z ZUS-em i rozliczania składek pracowników. Teraz jest to niemożliwe.

Awaria polega na problemie z aktualizacją. Dziś wszystkie firmy korzystające z Płatnika muszą zainstalować nową wersję programu. Bez tego nie da się z niego korzystać.

Niestety - jak informuje ZUS - ze strony internetowej zakładu nie da się pobrać tej kluczowej aktualizacji.



ZUS nie podaje, kiedy awaria zostanie usunięta. Służby zakładu przekują jednak, że jeżeli ktoś z powodu tej usterki nie dostarczy na czas dokumentów, to nie poniesie konsekwencji.

(ph)