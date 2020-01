Przywrócono działanie Systemu Rejestrów Państwowych, dostęp do systemu CEPiK oraz wszystkich e-usług w serwisie gov.pl - poinformował Centralny Ośrodek Informatyki na Twitterze. Wcześniej wystąpiły potężne problemy z dostępem do najważniejszych państwowych baz danych - Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców i Systemu Rejestrów Państwowych. Jak dowiedział się reporter RMF FM, oba systemy były praktycznie niedostępne od godziny 11:20. Nie działała także aplikacja Źródło służąca do obsługi SRP.

Zdj. ilustracyjne /pixabay.com /

