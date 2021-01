​Ciąg dalszy zamieszania związanego z próbą odwołania szefa wojewódzkiej stacji sanepidu w Pomorskiem. "Z różnych źródeł docierają do mnie informacje, że prawdziwym powodem odwołania dyrektora WSSE w Gdańsku jest personalna zemsta jednego z posłów z okręgu gdyńsko-słupskiego w stosunku do Pana Augustyniaka" - pisze w interpelacji do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego posłanka Lewicy Beata Maciejewska. W rozmowie z RMF FM zdradza, że chodzi o posła PiS Piotra Müllera.

