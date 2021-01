„To jest dla nas decyzją nieakceptowalną i świadczy o niejasnych i z pewnością niemerytorycznych motywacjach osób, które taką decyzję podjęły” – piszą samorządowcy w liście do Adama Niedzielskiego. Sygnatariusze bronią w nim szefa sanepidu na Pomorzu, którego pełniący obowiązki Głównego Inspektora Sanitarnego Krzysztof Saczka chce odwołać. „Tomasz Augustyniak potrafił merytorycznie współpracować z reprezentantami społeczności lokalnej, co miało kluczowe znaczenie dla jakości funkcjonowania inspekcji” – czytamy w liście wysłanym do szefa resortu zdrowia.

