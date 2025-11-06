Zarzuty i areszt tymczasowy dla 38-latka, który pod koniec października strzelał z wiatrówki w okna szkoły podstawowej we Włodarach (Opolskie). Grozi mu do 5 lat więzienia.

Szkoła we Włodarach została ostrzelana 30 października / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

38-letni mieszkaniec Włodar został aresztowany po tym, jak pod koniec października strzelał z wiatrówki w okna miejscowej szkoły podstawowej.

Według informacji prokuratury, mężczyzna usłyszał zarzuty posiadania nielegalnych substancji, zniszczenia mienia oraz narażenia uczniów na ciężki uszczerbek na zdrowiu.

Zatrzymany przyznał się do posiadania narkotyków, ale twierdzi, że nie strzelał celowo w kierunku szkoły.

Policja w Korfantowie 30 października otrzymała informację o ostrzelaniu budynku szkoły podstawowej we Włodarach w czasie, gdy na terenie placówki prowadzone były lekcje.

Dyrekcja szkoły przerwała zajęcia i przekazała dzieci pod opiekę rodziców. Według ustaleń policji, budynek został ostrzelany z wiatrówki. Nikt nie odniósł obrażeń, jednak stalowe kulki uszkodziły kilka okien.

Kilka godzin po zdarzeniu policja zatrzymała podejrzanego, u którego oprócz wiatrówki znaleziono marihuanę i krzaki konopii.

Jak poinformował Konrad Korzeniowski, zastępca prokuratora okręgowego w Opolu, podejrzanemu przedstawiono zarzut posiadania nielegalnych substancji, zniszczenia mienia oraz narażenia przebywających w szkole dzieci na ciężki uszczerbek na zdrowiu. Mężczyzna przyznał się do posiadania substancji odurzających, jednocześnie zapewnia, że nie strzelał celowo w kierunku szkoły.

Wobec podejrzanego sąd zastosował trzymiesięczny areszt tymczasowy. Za zarzucane czyny mężczyźnie grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.