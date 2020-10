Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Funduszu Medycznym. Ma to być specjalny fundusz, który wesprze poszerzanie dostępu do nowoczesnych metod leczenia i leków.

Andrzej Duda / ARNO MIKKOR / PAP/EPA

To bardzo ważny dla mnie moment, ale mam nadzieję, że przede wszystkim jest to bardzo ważny moment dla polskich pacjentów, dla rodziców, którzy wychowują i na co dzień martwią się ogromnie o zdrowie swoich dzieci, często dotkniętych chorobami rzadkimi lub nowotworowymi - mówił prezydent podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim.

Podkreślił, że ustawa o Funduszu Medycznym była jednym z przedmiotów dyskusji podczas kampanii wyborczej. Dyskutowaliśmy wtedy o tym, jak pomóc w przypadkach, które do niedawna wydawały się beznadziejne, przede wszystkim ze względu na trudność w pomocy i trudność w uzyskiwaniu środków na terapię, na leczenie - wskazywał Duda.

Jak mówił, wtedy właśnie pojawiła się idea stworzenia specjalnego funduszu, który będzie umożliwiał finansowanie "takich jednak, mimo wszystko wyjątkowych sytuacji, pomoc w tych przypadkach, w których rodzice często zrozpaczeni, zapłakani, poszukiwali środków finansowych po różnego rodzaju fundacjach, błagali o pomoc".

Prezydent mówił, że Fundusz Medyczny to element "dopełniający system". Taka jest jego rola. Po to, aby każdy miał tę potencjalną możliwość znalezienia wsparcia, opieki i ratunku w trudnych sytuacjach. Mam nadzieję, że będzie to ratunek dla dzieci, a przede wszystkim ulga dla skołatanych trudną sytuacją rodziców - podkreślił Andrzej Duda.

Wskazywał, że Fundusz Medyczny będzie funduszem ratunkowym, szczególnie ważnym dla dzieci i ich rodziców.

On będzie dysponował środkami, które będą mogły być przeznaczone na leczenie chorób rzadkich, będzie dysponował środkami, które będą mogły być przeznaczone w konkretnych trudnych przypadkach na wsparcie leczenia chorób onkologicznych przede wszystkim u dzieci, będzie mógł być także wykorzystany (...) w przypadkach, w których konieczne będzie realizowanie różnego rodzaju zakupów infrastrukturalnych, chociażby o charakterze interwencyjnym: czy po to, żeby kupić najnowocześniejszy sprzęt czy po to, żeby inwestować w różnego rodzaju innowacyjne rozwiązania - wyliczał prezydent.

Sejm uchwalił ustawę w tej sprawie 7 października. Duda podziękował także parlamentarzystom za jednomyślnie poparcie ustawy o Funduszu Medycznym, przypomniał, że opowiedziało się za nią 440 posłów. Można więc śmiało mówić, że jest to ustawa, która jest ustawą całkowicie ponad jakimikolwiek politycznymi uwarunkowaniami czy podziałami za co ogromnie dziękuję - podkreślił prezydent.

Fundusz Medyczny ma finansowo wspierać poszerzanie dostępu do nowoczesnych metod leczenia i leków zapewniających skuteczną diagnostykę i terapię, a także uzyskiwanie świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności przez dzieci oraz innych pacjentów cierpiących na choroby rzadkie i nowotworowe. Ponadto Fundusz ma przeznaczać część środków na inwestycje w infrastrukturę służby zdrowia i na profilaktykę.

Dysponentem funduszu będzie minister zdrowia. W ramach funduszu wyodrębniono cztery subfundusze: infrastruktury strategicznej, modernizacji podmiotów leczniczych, rozwoju profilaktyki oraz terapeutyczno-innowacyjny.

Ustawa gwarantuje corocznie Funduszowi Medycznemu wypłatę z budżetu państwa w wysokości nie niższej niż 4 mld zł, począwszy od 2021 r.