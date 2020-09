Dziś zostaną wyciągnięte zapowiadane konsekwencje wobec polityków PiS, którzy zagłosowali przeciw ustawie o ochronie zwierząt. Potwierdził to w Porannej rozmowie w RMF FM Marek Suski. Poseł PiS stwierdził też, że koalicji już nie ma.

Posłowie na sali obrad podczas drugiego dnia posiedzenia Sejmu / Wojciech Olkuśnik / PAP

Sądzę, że będą wykluczeni z partii. Prezes powiedział jasno, że oczekuje w tej sprawie jasnego i jednolitego stanowiska od członków PiS, bo to jest sprawa duchowej, to nie jest nawet kwestia przynależności do partii - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Marek Suski o posłach PiS, którzy zagłosowali przeciwko "piątce dla zwierząt". Sądzę, że prezes tutaj pokaże konsekwencje - podkreślił Suski. Prawdopodobnie jeszcze dziś takie decyzje zapadną, tu będzie jeszcze kwestia rozmów, bo jedna czy dwie osoby nie mogły się zalogować - dodał.

Poseł PiS ostro skrytykował też dotychczasowych koalicjantów PiS w Zjednoczonej Prawicy. To jest koniec koalicji - stwierdził mocno Suski. Co do byłych koalicjantów - ktoś, kto ma takie spojrzenie życzliwe dla okrucieństwa, nie powinien być ministrem sprawiedliwości - mówił gość Roberta Mazurka.



Według Suskiego, PiS jest gotów na rządy mniejszościowe. Na dziś koalicji nie ma, nasi byli koalicjanci powinni pakować biurka - stwierdził. Na dzisiaj nie są nawet planowane rozmowy, nie wiem, co by się musiało stać - dodał Suski.

Kto głosował przeciw ustawie?

W piątek wszyscy posłowie Solidarnej Polski, w tym minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, zagłosowali przeciw noweli ustawy o ochronie zwierząt. 15 posłów Porozumienia wstrzymało się od głosu, 2 było przeciw. Przeciwko noweli opowiedzieli się też m.in. minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski (PiS), Henryk Kowalczyk - były minister środowiska, bliski współpracownik Beaty Szydło, Zbigniew Dolata, Teresa Glenc, wiceszef klubu Lech Kołakowski, Bartłomiej Wróblewski. Ustawę poparło 176 posłów PiS, a także m.in. minister rozwoju Jadwiga Emilewicz (Porozumienie). W głosowaniu udział wzięło 229 posłów klubu PiS.

Sejm uchwalił nowelę głosami 356 posłów. Nowela zakłada m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra i ogranicza ubój rytualny.

Terlecki już wczoraj nie wykluczał przyspieszonych wyborów

Szef klubu PiS Ryszard Terlecki poinformował w czwartek, że każdemu członkowi klubu PiS, który zagłosuje niezgodnie z rekomendacją klubu ws. projektu noweli ustawy o ochronie zwierząt będą groziły konsekwencje, łącznie z zawieszeniem w prawach członka partii i utratą stanowisk i funkcji.

Ponadto Terlecki poinformował, że prezes PiS Jarosław Kaczyński stwierdził na popołudniowym posiedzeniu klubu - w którym uczestniczyli tylko posłowie z PiS, nie było członków klubu z Solidarnej Polski i Porozumienia - że obecne negocjacje, dotyczące rekonstrukcji rządu nie mają sensu, skoro "dotychczasowi koalicjanci" występują z innym programem, z innymi pomysłami, z innymi wskazaniami do głosowań niż cały klub.

Szef klubu PiS dodał, że jeśli "sytuacja do tego zmusi" rekonstrukcja rządu nastąpi bez uzgodnień z Solidarną Polską i Porozumieniem. Wykluczył opcję rządu mniejszościowego. Jeżeli zajdzie taka sytuacja, to pójdziemy na wybory, oczywiście sami - dodał Terlecki.