Marcin P., prezes zarządu spółki Cinkciarz.pl, jest poszukiwany listem gończym - poinformowała w poniedziałek Prokuratura Regionalna w Poznaniu. Mężczyzna przebywa poza granicami Polski, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.

Prezes Cinkciarz.pl poszukiwany listem gończym / Rex Features/EAST NEWS / East News

W marcu śledczy przedstawili Marcinowi P. zarzuty dotyczące m.in. oszustwa. Według szacunków prokuratury, klienci internetowego kantoru Cinkciarz.pl stracili ponad 112 milionów złotych. Do tej pory do prokuratury wpłynęło ponad 7 tysięcy zawiadomień od osób, które nie odzyskały wpłaconych środków.

Rzeczniczka prasowa Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, prok. Anna Marszałek, przekazała, że decyzja o poszukiwaniu prezesa listem gończym została wydana niezwłocznie po zastosowaniu przez sąd aresztowania na 30 dni od chwili zatrzymania.

Sąd w wydanym postanowieniu o aresztowaniu Marcina P. podzielił stanowisko prokuratora co do tego, że zebrany w sprawie materiał dowodowy w dużym stopniu uprawdopodobnia fakt popełnienia przez niego zarzucanego mu przestępstwa. Uwzględnił również stanowisko prokuratora w kwestii obawy matactwa procesowego, ukrywania się podejrzanego przed organami ścigania oraz grożącej mu surowej kary - poinformowała prok. Marszałek.

Czyny zarzucane Marcinowi P. zagrożone są karą do 25 lat pozbawienia wolności.

Kolejne zatrzymania w sprawie

W marcu w tej sprawie zatrzymano Roberta G., członka zarządu Cinkciarz.pl. Zarzucono mu współdziałanie w popełnieniu oszustwa, poprzez doprowadzenie szeregu osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Robert G. nie przyznał się do winy, jednak na wniosek śledczych sąd tymczasowo go aresztował.

Pod koniec maja poznański sąd, na wniosek prokuratury, tymczasowo aresztował także Monikę J., główną księgową i prokurentkę spółki. Kobieta przyznała się do zarzucanych jej czynów i złożyła obszerne wyjaśnienia.

Blokady rachunków i działania instytucji państwowych

Prokuratura do drugiej połowy grudnia przedłużyła blokady rachunków bankowych prowadzonych na rzecz Cinkciarz.pl oraz spółek Conotoxia i Conotoxia Holding. Pod koniec grudnia zablokowano łącznie 328 rachunków bankowych firmy.

Na początku października ubiegłego roku Komisja Nadzoru Finansowego informowała o prowadzonych czynnościach po skargach klientów na realizację usług wymiany walut przez Cinkciarz.pl. UOKiK również otrzymał skargi na opóźnienia w realizacji wymiany walut i przekazów pieniężnych. Klienci mieli być informowani o usterce, która powinna zostać naprawiona w określonym terminie.

KNF cofnęła zezwolenie na świadczenie usług płatniczych spółce Conotoxia, działającej przez agentów Cinkciarz.pl i Cinkciarz.pl Marketing. Po zawiadomieniu złożonym przez KNF, poznańska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie oszukania wielu osób korzystających z usług internetowego kantoru.