"Polska dzięki Kościołowi daje dziś Europie wielki dar solidarności" - powiedział na sesji otwierającej zgromadzenie plenarne Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) premier Mateusz Morawiecki. Spotkaniu w Poznaniu towarzyszy hasło: "Solidarny duch Europy".

Podczas uroczystości premier otrzymał od biskupów prezent. To była filiżanka, którą prawie zbił / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Zgromadzenie plenarne CCEE zostało zorganizowane w stolicy Wielkopolski w związku z trwającymi w tym roku obchodami jubileuszu 1050-lecia biskupstwa poznańskiego, nawiązuje też do 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Szef rządu zaznaczył w swoim wystąpieniu, że Polskę i Europę łączy solidaryzm, który jest dzieckiem Kościoła. Przypomniał, że "komunizm i ideologia marksistowska, którą w Polsce tak dobrze, głęboko znamy z autopsji, mimo że obiecywała świat równiejszy, pokazywała świat zbrodniczy, gdzie nie było solidaryzmu, tylko atomizacja społeczna z użyciem aparatu represji" - mówił premier.



Zauważył, że współczesne media zbyt rzadko podkreślają chrześcijańskie i katolickie korzenie solidaryzmu społecznego na kontynencie europejskim, "a przecież takie są fakty, taka jest prawda historyczna". Szef rządu zaznaczył w swoim wystąpieniu, że "solidaryzm i wolność budowana dziś przez polskie państwo jest zakotwiczona w nauce Kościoła, w tej wielkiej tradycji chrześcijańskiej, tradycji całej Europy, która tak wysoko postawiła godność człowieka, ale również zawsze przypominała o obowiązkach wobec wspólnoty i bliskich według zasady ordo caritatis (porządku miłosierdzia)".



Jak zaznaczył, "odpowiedzią Polaków na dwa totalitaryzmy XX wieku są miłosierdzie i Solidarność a także wezwanie do wolności". Polska dzięki Kościołowi daje dziś Europie ten wielki dar solidarności. Solidarność umieściła miłosierdzie w centrum swojego myślenia o świecie. Tam, gdzie komunizm zabiera ludziom godność, ta godność i sens życia są ludziom zwracane dzięki solidarności - podkreślił szef rządu.



Dodał, że Polsce przypadł "doniosły wpływ w budowaniu drugiej integracji Europy". Do jej budowania Polska wniosła odkryte na nowo znaczenie słowa: solidarność. Zarówno ta wielka Solidarność, która narodziła się w Polsce w 1980 r. jako masowy ruch związkowy i społeczny, jak i solidarność międzyludzka, a także solidarność duchowa Polski z zachodnią Europą, z chrześcijańską Europą. To są aksjomaty naszej polityki - powiedział premier.



Według Morawieckiego, dzięki Solidarności historię Polski, Europy i Kościoła pisze się dzisiaj na nowo, "ale Solidarność zredukowana do czasu historycznego kurzy się teraz tylko na półkach historyków i filozofów". Pytał, czego Europa może się nauczyć dzisiaj od Solidarności. Z pewnością tego, że gospodarka nie jest i nie może być przestrzenią pozbawioną wartości. Z kolei religia, filozofia czy socjologia mogą szukać w ekonomii partnera do dyskusji - zaznaczył.



Szef rządu, przywołując słowa bł. ks. Jerzego Popiełuszki, powiedział też: "solidarność to jest jedność serc, umysłów i rąk zakorzenionych w ideałach, które są zdolne przemieniać świat".



Polska suwerenna, demokratyczna i solidarna była i jest ideałem wielu pokoleń Polaków, była i jest konkretnym wyrazem wiary w uniwersalne wartości, wyprowadzone także z naszych chrześcijańskich korzeni i ze społecznej nauki Kościoła - podkreślił premier.



Podkreślił, że w latach 80. Solidarność ucieleśniała polskie ideały: wspólnoty, sprawiedliwości i pomocy słabszym.



Także dziś polskie państwo, poprzez naszą politykę społeczną, rozumie i realizuje zasadę tej wolności pozytywnej, wolności opartej na zasadzie solidarności, wolności do przekonań, wolności do wiary, wolności do godnego życia. Nie ma prawdziwej wolności bez solidarności. I nie ma solidarności bez wolności - dodał.



W jego ocenie, "solidarność jako taka jest polską marką, jest żywym wcieleniem polskiego ducha, koroną drzewa wyrastającego z chrześcijańskich korzeni i naszym najcenniejszym wkładem i teraźniejszość, i przyszłość Europy".





"Kościół to miejsce, gdzie Polska istniała"



W swoim wystąpieniu premier przypomniał też, że Kościół "narodził i obronił polską państwowość".



Polska nigdy nie odwróciła się od swojej tożsamości. Widać to, gdy polskość, unicestwiana przez trzech zaborców przez kilka pokoleń, wraca razem z powrotem Polski jako państwa. Stało się to dokładnie sto lat temu - mówił.



Jak dodał, Polska mogła się odrodzić, bo państwo i tradycja narodu mieszkały przez te trudne lata w kaplicach, kruchtach kościoła i w liturgii. Kościół to zatem miejsce, gdzie Polska istniała, kiedy próżno jej było szukać na mapach - powiedział premier.



Europa przyszła do Polski przez chrzest. Polska zawsze była w Europie i w niej pozostanie. Polskość, europejskość i chrześcijaństwo złączone duchem solidarności pozostają naszym niezbywalnym dziedzictwem - podkreślił Morawiecki.



Na zgromadzenie plenarne Rady Konferencji Episkopatów Europy zaproszeni zostali do Poznania przewodniczący konferencji episkopatów z 45 krajów Europy. Gospodarzem spotkania jest abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i wiceprzewodniczący CCEE.



Rada Konferencji Episkopatów Europy (Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae) powstała w 1971 r. W jej skład wchodzą przewodniczący episkopatów krajów europejskich oraz biskupi będący jedynymi katolickimi ordynariuszami w swoich krajach. Zadaniem rady jest koordynowanie współpracy Kościołów lokalnych Europy.