"Nasz program dostrzega problemy zwykłych ludzi" - przekonywał w Płońsku premier Mateusz Morawiecki. Zapewnił, że rząd ma środki budżetowe na realizowanie programów społecznych i rozwojowych w regionach.

Nasz program, jest bardzo mocno programem dla takich miast, jak Płońsk. Jest programem, który dostrzega problemy zwykłych ludzi. To nie tak, że mają być zbudowane autostrad i między nimi ludzie mają się szybko tylko przemieszczać. (...) Co jest najważniejsze dla takich powiatów jak płoński? To są drogi lokalne, to są chodniki - mówił premier podczas spotkania z mieszkańcami Płońska.

Zapewnił, że rząd ma w budżecie centralnym środki na politykę społeczną. W tym kontekście Morawiecki wymienił: program 500 plus i 70 plus, ale też "ciepły dom, czyli niższe rachunki za prąd, niższe wydatki na media, niższe wydatki z tytułu gospodarowania odpadami, termomodernizacja, ale także otoczenie domu, czyli domy seniora" - podkreślił.



Dodał też, że w budżecie są środki na politykę rozwojową: "jak drogi, przekształcenia, uzbrojenia, inwestycje w szpitale".



To są środki budżetowe wypracowane dzięki uczciwemu państwu, sprawnemu państwu, efektywnemu. Takiemu, które teraz chce pomagać sprawnym i uczciwym samorządom - podkreślił Morawiecki. Zapewnił też, ze rząd pracuje nad programem odtworzenia niektórych linii PKS w regionach. Tak, by mieszkańcy mogli rzeczywiście podróżować w bardziej wygodny sposób. (...) To jest scalenie Polski, to jest spinanie Polski z powrotem - stwierdził premier.