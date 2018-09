Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił pozew Platformy Obywatelskiej w trybie wyborczym przeciwko premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Chodziło o głośną wypowiedź szefa rządu z połowy września. W czasie spotkania z mieszkańcami lubuskiego Świebodzina Morawiecki stwierdził: "Pamiętacie, jak nasi poprzednicy mówili, że ‘budujmy nie politykę, tylko drogi i mosty’. Nie było ani dróg, ani mostów! (…) Żeby nie być gołosłownym, powiem tak: nasi poprzednicy (...) przez 8 lat wydali 5 mld złotych na drogi lokalne. To jest tyle, ile my wydajemy w ciągu jednego do półtorej roku". Platforma domagała się sprostowania tej wypowiedzi we wszystkich mediach, które ją cytowały - i to na koszt Mateusza Morawieckiego.

