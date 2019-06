Chcemy, by płaca była w Polsce jak najbardziej godna, by ludzie zarabiali w ciągu kilku, kilkunastu lat na poziomie europejskim - powiedział Mateusz Morawiecki, który w środę był w Polanicy Zdroju. Odwiedził tam firmę Staropolanka. Według premiera, podwyżka płacy minimalnej o 200 zł do 2450 zł oznacza, że przez cztery lata rządów PiS wzrosła ona o 700 zł.

