Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu wszczęła postępowanie po prasowych doniesieniach o pracowniku pizzerii z Murowanej Gośliny (Wielkopolskie), który nagi symulował seks z ciastem. Właścicielowi lokalu grozi mandat.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Kontrolerzy sanepidu mają sprawdzić, czy w lokalu doszło do naruszenia bezpieczeństwa żywności i przepisów sanitarno-higienicznych.

Według doniesień lokalnych mediów, pracownik pizzerii w Murowanej Goślinie miał nagrać na potrzeby serwisu randkowego film, na którym widać, jak nagi symuluje seks z ciastem. Sprawę nagłośnili mieszkańcy Murowanej Gośliny w mediach społecznościowych.

Jak powiedziała rzeczniczka poznańskiego sanepidu Cyryla Staszewska, do tej pory do PSSE nie wpłynęło oficjalne zawiadomienie w tej sprawie. Postępowanie zostało wszczęte po informacjach prasowych. Rzeczniczka przyznała, że sprawa jest trudna do weryfikowania.

Do tej pory nie otrzymaliśmy żadnego oficjalnego zgłoszenia, też jednak śledzimy media społecznościowe i tradycyjne - stąd decyzja o wszczęciu postępowania. Chcemy sprawdzić na miejscu, jak działa ten lokal, czy sprzedaje żywność na wynos i czy było naruszenie przepisów sanitarno-higienicznych - powiedziała.

Więcej informacji w tej sprawie sanepid ma podać w najbliższych dniach. Gdyby stwierdzono naruszenie przepisów, właściciel lokalu może zostać ukarany mandatem.

Policja poinformowała, że sprawa nagrania nie jest przez nią badana.