Pracownicy inspekcji weterynaryjnej blokują drogi i centra miast w 5 miejscach w Polsce - na Pomorzu, Dolnym Śląsku, Śląsku, Podlasiu i w Wielkopolsce.

Archiwalne zdjęcie z protestów pracowników inspekcji weterynaryjnej / Marcin Obara / PAP

Piątkowe blokady są efektem zaostrzenia trwającego już od kilku miesięcy protestu. Mimo przeciągających się rozmów z resortem rolnictwa, pracownicy inspekcji twierdzą, że nie usłyszeli żadnych konkretów. Inspektorzy weterynarii protestują przeciwko niskim zarobkom i dramatycznej sytuacji kadrowej. Jeden z nich w rozmowie z Kubą Kaługą podkreślił, że po ponad 10 latach pracy zarabia 2 tysiące złotych. Inni protestujący podkreślali: "W tej chwili pracownik średniego szczebla z 40-letnim stażem pracy zarabia ok. 2 tys. złotych".

Pierwsza z serii blokad rozpoczęła się o 8 na DK25 między Kaliszem a Koninem, w Białej Panieńskiej. Jak poinformował oficer prasowy policji w Koninie podkom. Marcin Jankowski w akcji bierze udział ok. 40 osób. Podał, że według zapowiedzi organizatorów protestu, do godz. 11, czyli w czasie trwania akcji, planowane jest kilkukrotne przechodzenie protestujących po pasach, ale bez blokady ruchu.

O 9 zablokowana została DK22 na Pomorzu - dokładnie w miejscowości Waćmierek na trasie Malbork - Starogard Gdański. Protestujący przechodzą po jedynym w Waćmierku przejściu dla pieszych. Mają transparenty( z napisami "Bezpieczny posiłek to nasz wysiłek", "Kto Inspekcji nie szanuje, nie ministrem jest, lecz zbójem"), rozdają kierowcom ulotki z informacją czym zajmuje się inspekcja weterynaryjna. Na tych ulotkach jest też ostrzeżenie: co nam grozi, gdy inspekcja przestanie działać.

Przestanie działać, bo jest nas coraz mniej i po prostu nie jesteśmy w stanie takiego ogromu pracy, takimi nakładami ludzkimi, wykonać - mówiła Aleksandra Klaus z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Starogardzie Gdańskim.

Demonstranci mają co jakiś czas przepuszczać przez drogę auta.O 10 rozpocznie się protest w centrum Białegostoku na alei Solidarności. Godzina 13 to początek pikiety we Wrocławiu - na skrzyżowaniu ulic Ślężnej i Pułtuskiej. Na 14 zaplanowano demonstrację w Katowicach przed Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii na ul. Brynowskiej.

Każda akcja potrwa od 2 do 3 godzin.